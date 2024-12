Crisi senza fine ed esonero: hanno chiamato Cannavaro

Il club non riesce a fare punti e il cambio in panchina è stato inevitabile: contattato anche l’ex difensore della Juventus

Una crisi senza fine: appena nove punti in classifica ultima vittoria datata 18 ottobre e un ruolino di marcia che contempla undici sconfitte in sedici partite disputate in campionato.

È buio pesto per il Valladolid di Ronaldo ‘il fenomeno’, contestato anche dalla tifoseria dopo un avvio di stagione horror. La formazione è ultima in classifica e la zona salvezza è lontana quattro punti: una situazione che chiede decisioni drastiche ed immediate, ma la società non ha ancora trovato il nuovo allenatore.

Paulo Pezzolano è stato esonerato dopo la pesante sconfitta (5-0) in casa contro l’Atletico Madrid: Rubio ha guidato la squadra contro il Las Palmas senza che ci fosse però un’inversione di tendenza. Altro ko 2-1 e ultimo posto sempre più solitario. La società sta cercando un nuovo allenatore e tra i candidati contatti, secondo quanto riferisce ‘Relevo’, c’è anche Fabio Cannavaro.

L’ex allenatore dell’Udinese sarebbe stato contattato dall’ex compagno di squadra Ronaldo, ma non ci sarebbero state le condizioni per un accordo tra le parti.

Il Valladolid contatta Cannavaro: scelta fatta sull’allenatore

I colloqui tra Cannavaro e il Valladolid sono stati diversi, ma non hanno portato all’intesa: l’allenatore, reduce dalla salvezza all’ultima giornata con l’Udinese, non ha ritenuto esistere le condizioni per iniziare una nuova avventura.

Da un ex difensore ad un altro, visto che Ronaldo avrebbe poi virato con convinzione su un altro ex Real Madrid come Gabriel Heinze. Stando alla stessa fonte, ci sarebbe già l’intesa tra le parti per un suo approdo sulla panchina del Valladolid. L’argentino, dopo che è sfumata la pista Cannavaro, avrà il compito di provare a salvare la formazione spagnola che è reduce da un solo punto conquistato nelle ultime sei partite di campionato disputate.

La salvezza non sarà impresa semplice, ma Heinze ha detto sì a Ronaldo e – una volta arrivata l’ufficialità – si metterà al lavoro per provare a tirare fuori la squadra da una crisi che sembra non avere fine. Niente Cannavaro dunque, il ‘Fenomeno’ si affida ad un altro ex Real.