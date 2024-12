Cardinale lascia il Milan, Ibra e Fonseca lo seguono a ruota: rivoluzione totale

La società rossonera potrebbe essere totalmente rivoluzionata, partendo dalla proprietà: il cambio fa fuori Ibrahimovic e Fonseca

Un’altra sconfitta, la quarta in campionato, ancora una volta contro una big. Il Milan di Paulo Fonseca ha fallito quella che forse era l’ultima occasione per restare aggrappato al treno scudetto.

Al netto delle dichiarazioni dell’allenatore rossonero, Leao e compagni dal vagone tricolore sono scesi ormai da tempo e la mancanza di continuità palesata dalla squadra rende non agevole anche la corsa alla Champions League. Fonseca è stato lasciato solo dalla società a spiegare la sconfitta di Bergamo, ma anche a lamentarsi di presunti torti arbitrali, ‘sconfessato’ per altro anche da Morata e Reijnders che hanno dato merito all’Atalanta.

Una situazione che, stando a quanto riporta l’edizione odierna di ‘La Repubblica’, potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione da qui a qualche mese. Al netto della posizione dell’allenatore, che contro la Stella Rossa in Champions non può fallire, nel giro di qualche settimana è l’intera società che potrebbe essere completamente rivoluzionata.

Il riferimento è alla presunta intenzione di Gerry Cardinale, azionista di maggioranza con la sua RedBird, di passare la mano a febbraio 2025. Una ipotesi dovuta al prestito da 693 milioni di euro (compresi di interessi) da restituire al fondo Elliott entro l’agosto del prossimo anno.

Milan, via Cardinale: ‘saltano’ anche Ibrahimovic e Fonseca. I dettagli

Anche se da RedBird arrivano smentite, il quotidiano lancia l’ipotesi che a febbraio Cardinale possa cedere parte delle sue quote del club proprio ad Elliott, conservando il 30% delle quote e salvaguardando i 150 milioni investiti nel Milan. Così Elliott diventerebbero azionisti di maggioranza e potrebbero rivoluzionare anche l’organigramma.

In bilico ci sarebbe anche Zlatan Ibrahimovic che figura come consulente di Cardinale, con un ruolo all’interno della società non ancora definito. L’addio dello svedese avrebbe poi ripercussioni a cascata anche sul lato tecnico. In quel caso a saltare potrebbe essere proprio Fonseca che già non gode della stima dell’ambiente e non avrebbe più al suo fianco chi lo ha voluto a Milanello. Uno sviluppo che potrebbe portare dunque ad uno stravolgimento totale del club, ma che per quel che riguarda il campo arriverebbe troppo tardi. Il Milan deve ripartire adesso, fin dalla sfida contro la Stella Rossa.