Allarme Fair Play Finanzario, big in uscita: spunta l’affare con la Juve

Il club costretto a fare cassa per evitare una penalizzazione in classifica. Giuntoli potrebbe approfittarne, ecco i dettagli

Quello di gennaio, storicamente, è un calciomercato più complicato di quello estivo. E non solo perché è di breve durata, ma perché i club fanno più fatica a privarsi dei loro giocatori migliori – spesso anche delle riserve – con una seconda parte di stagione ancora da giocare. Privarsene, poi, vorrebbe dire andare a prendere un sostituto, con tutte le difficoltà e i rischi del caso. Nella finestra detta ‘di riparazione’, la Juventus è attesa come una delle protagoniste in assoluto.

Giuntoli dovrà prendere uno se non due difensori, dati gli infortuni di Bremer e Cabal, e forse un’alternativa a Vlahovic che Milik non può essere. Una grande operazione, nel reparto arretrato più che in attacco, potrebbe essere finanziata dalla cessione di Nicolò Fagioli. L’uscita del piacentino, nel mirino di Marsiglia e PSG, costringerebbe però il Football director bianconero a prendere un nuovo centrocampista. Risolvere un problema creandosene un altro.

Giuntoli sta scandagliando il mercato già da diverse settimane. Per la difesa i nomi più graditi sono quelli di Antonio Silva del Benfica e Hancko del Feyenoord. Entrambi sono obiettivi difficili da raggiungere, poiché appunto i rispettivi club non intendono privarsene. Forse meno complicato è il primo, considerato che è al lavoro un certo Jorge Mendes. Quando vuole spostare un giocatore, in questo caso un suo giocatore, il potente agente portoghese spesso riesce nell’intento. Con Giuntoli i contatti sono frequenti, di mezzo pure il riscatto di Conceicao.

La Juve e l’obiettivo difensore, a Giuntoli potrebbe essere offerto Botman: il Newcastle deve fare cassa per il Fair Play Finanziario

La Juventus potrebbe fare un investimento importante, naturalmente per un difensore giovane non in là con gli anni e con un ingaggio ‘umano’. Antonio Silva e Hancko piacciono anche per questo. Ma in queste settimane altri profili potrebbero finire sulla scrivania e/o sul whatsapp di Giuntoli. Magari pure Sven Botman, colosso (è alto 194cm) olandese del Newcastle che un paio di anni fa è stato vicinissimo a firmare con il Milan.

Il Newcastle ha i conti in disordine e, per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario della Premier League evitando una penalizzazione, potrebbe essere costretto a privarsi di uno o più big già nella sessione invernale.

A paventare questa possibilità proprio il tecnico dei ‘Magpies’, Eddie Howe, dopo la sconfitta per 4-2 contro il Brentford: “I giorni in cui le squadre non vendevano giocatori, a meno che i flussi di entrate non siano così grandi, sono finiti. Non posso garantire che non venderemo qualche giocatore a gennaio”.

Botman ha una valutazione molto alta, sui 45-50 milioni, ma l’esigenza del Newcastle di fare cassa potrebbe agevolare Giuntoli in sede di trattativa per il classe 2000. Ma oggi, precisiamo, non c’è nulla con la Juventus. Potenzialmente in uscita ci sono pure gli altri big, Tonali incluso.