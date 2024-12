Thiago Motta spiega l’espulsione: “Ho esagerato. Grande cuore dei ragazzi”

La Juventus strappa il pareggio soltanto nel finale: le parole dell’allenatore bianconero dopo il 2-2 contro il Bologna

Ancora un pareggio per la Juventus, il quarto di fila, anche se questo ha un sapore diverso. I bianconeri rimontano due gol al Bologna e portano a casa un punto che ad un certo punto sembrava molto difficile da conquistare.

Non può ovviamente essere felice Thiago Motta che nel post gara a ‘DAZN’ commenta così la prestazione della sua squadra: “Si riparte dalla reazione? Guardo tutto. La libertà i miei giocatori ce l’hanno. La partita è quasi finita dopo lo 0-2 e i nostri ragazzi con grande cuore sono andati a riprenderla ed è il punto positivo per noi”.

ASSETTO DOPO 2-0 – “Può essere qualcosa anche per il futuro. È chiaro che dopo lo 0-2 abbiamo rischiato di più. Difficile uscire da dietro con una squadra che pressa uomo su uomo: o ci muoviamo oppure bisogna saltare le linee e andare a giocare 3 contro 3 e sfruttare questo vantaggio andando a giocare nella metà campo avversaria”.

ARBITRO – “Marchetti aveva ragione ad espellermi. Ho esagerato nella lamentela”.

PRIMO GOL SUBITO – “Lì ognuno aveva il suo riferimento, è un momento complicato perché non hai il tempo. Sono situazioni che si possono migliorare. A me piacerebbe che la difesa possa scivolare e il centrocampista mantenere la posizione. Possiamo farlo bene perché abbiamo giocatori di alto livello per migliorare in ogni situazione”.

Juventus-Bologna, Thiago Motta: “Non mi piace giudicarmi”

SODDISFATTO – “Non mi piace giudicare il lavoro degli altri, immaginate giudicare il mio. Lascio farlo a voi, rispetto la vostra opinione, io continuo il lavoro”.

MANCHESTER CITY – “Non credo esista un elemento migliore per affrontare il City. La affronteremo dando il nostro massimo, cercando di limitare il loro gioco ed esprimere le nostre caratteristiche”.