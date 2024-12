Roma-Lecce, infortunio pesante sulla fascia: la scelta di Ranieri stupisce

I giallorossi devono vedersela con il ko di un titolarissimo in un momento di caledario estremamente fitto di impegni

La Roma è in vantaggio contro il Lecce grazie al gol di Saelemaekers, che segna il primo gol giallorosso con Claudio Ranieri in panchina in campionato. Una bella liberazione per il belga, che tornava finalmente da titolare dopo un brutto infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre due mesi.

Con tante partite ravvicinate la Roma avrà bisogno di tutti e per questo dovrà sperare anche di avere tutti quanti a disposizione. Soprattutto in determinati ruoli. Come quello dell’esterno, soprattutto a destra, dove Celik è diventato imprescindibile. Ed è proprio il terzino turco che al 25′ deve abbandonare il campo per infortunio per un problema muscolare. Un paio di minuti prima l’ex Lille era finito a terra dolorante, Mancini aveva fatto cenno che c’era bisogno del cambio ma poi Celik ha provato a resistere tornando in campo. Ma è passato veramente poco tempo prima che l’esterno alzasse bandiera bianca. Il turco è uscito quindi dal campo dolorante, zoppicando, lasciando spazio a Saud Abdulhamid.

Una scelta per certi versi a sorpresa quella di mandare in campo l’arabo che fino ad ora in Serie A aveva giocato solo 12 minuti a Napoli all’esordio di Ranieri. In Europa League invece erano arrivate due presenze nelle prime due giornate contro Bilbao ed Elfsborg, la sua unica partita da titolare, poi persa. Niente Saelemaekers a tutta fascia, come ha già fatto e potrebbe teoricamente tornare ad agire. Né El Shaarawy o Zalewski, pur adattati. Con diverse alternative in avanti in panchina, mentre sulla destra c’è appunto il solo Saud di ruolo. Pochi minuti lo stesso calciatore arrivato in estate dall’Al-Hilal ha causato goffamente il rigore del pareggio del Lecce. Andranno ora verificate le condizioni di Celik in un periodo in ci appunto la Roma dovrà affrontare anche Braga, Como, Samp e Parma da qui al 22 dicembre.