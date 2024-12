Premier League, maltempo a Liverpool: rinviato il derby contro l’Everton

Non si giocherà questo pomeriggio il derby di Goodison Park tra i ‘Toffees’ padroni di casa e la capolista di Slot

Niente derby a Liverpool questo pomeriggio. La Federazione inglese ha infatti deciso di rinviare la sfida di campionato tra l’Everton e i ‘Reds’ primi in classifica.

Qualche minuto fa è arrivata la decisione sulla stracittadina del ‘Goodison Park’, che non andrà in scena oggi a causa del maltempo e le forti raffiche di vento provocati dalla tempesta Darragh. Everton-Liverpool avrebbe aperto la quindicesima giornata di Premier League ed era in programma oggi alle 13.30 italiane. L’ufficialità è arrivata questa mattina attraverso i canali ufficiali dell’Everton. Il Liverpool arrivava al derby in testa alla classifica con 35 punti, a +7 sulla coppia Chelsea-Arsenal. L’Everton invece si trova al momento molto più indietro, al 15° posto, con 14 punti.

Premier League, la tempesta di vento causa il rinvio del derby Everton-Liverpool

La squadra di Slot, trascinata dalle invenzioni di Salah, aveva fatto bottino pieno nelle ultime quattro partite di campionato ed è in testa anche nel girone unico di Champions League a punteggio pieno dopo l’ultima vittoria in Europa contro il Real Madrid campione in carica.

Di seguito il comunicato sul rinvio del match sul sito ufficiale dell’Everton: “In seguito a una riunione del gruppo consultivo sulla sicurezza tenutasi questa mattina al ‘Goodison Park’, a cui hanno partecipato i dirigenti di entrambi i club oltre i rappresentanti della polizia di Merseyside e del consiglio comunale di Liverpool, è stato deciso che a causa del rischio per la sicurezza nella zona dovuto alle forti raffiche di vento e all’allerta gialla che rimarrà in vigore fino alle 6 di domenica, la partita di oggi dovrà essere rinviata per motivi di sicurezza – si legge nella nota dei ‘Toffees’ – Tutte le informazioni utili relative alla nuova data della gara saranno comunicate a tempo debito. I biglietti acquistati per l’evento originale rimarranno validi per l’evento riorganizzato”.