Koopmeiners striglia la Juve: “Dobbiamo farlo per 90 minuti”

Il centrocampista olandese ha trovato il suo primo gol con la maglia della Juventus nel 2-2 dell’Allianz Stadium contro il Bologna

Oltre al tecnico bianconero Thiago Motta, in conferenza stampa fronte Juventus è intervenuto anche Teun Koopmeiners, che nella gelida serata torinese ha trovato il suo primo centro con la casacca della ‘Vecchia Signora’.

L’olandese ha sfruttato al meglio l’azione orchestrata sulla destra da Conceicao e Danilo, rompendo così il digiuno di gol e sbloccandosi nella sua nuova avventura alla Juve. L’ex centrocampista dell’Atalanta è amareggiato però dell’ennesimo pareggio stagionale e cerca di spronare i bianconeri: “Non posso essere felice nonostante il gol, la priorità è sempre la squadra. La vera Juventus si è vista negli ultimi 20 minuti: dobbiamo giocare con questa mentalità e intensità per tutta la partita. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e cercare di mettere in pratica tutto questo fin dalla prossima partita contro il Manchester City“.

Koopmeiners nella ripresa ha cambiato abito, arretrando la sua posizione in campo prima di lasciare il segno nell’area del Bologna: “Posso giocare in entrambi i ruoli. Da centrocampista devo legare più il gioco davanti la difesa, da trequartista invece restare vicino a Vlahovic e riempire l’area di rigore – spiega dalla pancia dell’Allianz Stadium il numero 8 bianconero – Oggi abbiamo sbagliato l’atteggiamento iniziale, mentre nell’ultima parte abbiamo messo in campo quell’energia e concentrazione che serviva per tutta la partita”.