L’Inter cala il tris e si regala un weekend da capolista: Parma ko a San Siro

L’Inter apre la quindicesima giornata di Serie A battendo il Parma: prova convincente della truppa di Simone Inzaghi

L’Inter batte il Parma e si regala almeno qualche ora da capolista. Dimarco, Barella e Thuram stendono il Parma nel primo anticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie A.

Dopo nove minuti l’arbitro Abisso concede un calcio di rigore all’Inter per un presunto fallo di Keita ai danni di Lautaro Martinez, ma dopo la revisione al Var il direttore di gara torna sui suoi passi perché il contatto è avvenuto fuori dall’area di rigore. Sugli sviluppi del calcio di punizione ci prova Calhanoglu, ma la conclusione del turco termina di poco a lato dopo la deviazione della barriera. Ancora Inter pericolosa al 20′ con Mkhitaryan che salta due avversari e cerca la porta, senza trovarla per questione di centimetri.

Cinque minuti dopo ci prova Lautaro Martinez dopo un pallone smanacciato da Suzuki ma l’argentino spara sopra la traversa. Al 27′ si affaccia in attacco anche il Parma con Barella che ruba palla a Keita ma il centrocampista nerazzurra la perde e permette di ripartire a Sohm che col filtrante pesca Cancellieri la cui conclusione viene deviata in corner da Sommer.

Inter-Parma, cronaca e tabellino della partita

Il risultato si sblocca al 40′, quando Dimarco dialoga bene con Mkhitaryan in area di rigore prima di battere Suzuki calciando di interno sul secondo palo. Al 54′ arriva anche il raddoppio nerazzurro con Mkhitaryan che serve Barela a tu per tu con Suzuki, il centrocampista nerazzurro mette a sedere il portiere ospite e va a segno, con il gol convalidato dopo una attenta revisione al Var.

Il tris nerazzurro arriva al 68′ sugli sviluppi del calcio d’angolo con Bisseck che gioca di sponda per Thuram il quale deve solo spingere il pallone in rete per il terzo gol di serata. Il Parma trova il gol della bandiera all’82’, con Hernani che innesca Man il quale viene anticipato da Darmian che in caduta mette il pallone nella propria porta. Tre minuti dopo l’arbitro assegna un calcio di rigore all’Inter per un presunto fallo ai danni di Lautaro Martinez, ma dopo la revisione del Var la decisione viene revocata.

Inter-Parma 3-1

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 93′ Palacios), de Vrij, Bastoni (dal 75′ Darmian); Dumfries, Barella, Calhanoglu (dal 70′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (dal 70′ Buchanan); Lautaro, Thuram (dal 70′ Correa). All. Inzaghi.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh (dal 12′ Leoni), Valeri (dal 75′ Valenti); Mandela Keita (dal 60′ Hernani), Sohm; Man, Cancellieri (dal 75′ Haj), Mihaila; Bonny (dal 60′ Almqvist). All. Pecchia.

Gol: 40′ Dimarco (I), 53′ Barella (I), 66′ Thuram (I), 81′ aut. Darmian (I)

Arbitro: Abisso di Palermo

Ammoniti: 10′ Keita (P), 64′ Dimarco (I)

Spettatori: 71879 di cui 1712 nel settore ospiti

CLASSIFICA SERIE A: Inter 34 punti, Napoli 32, Atalanta 31, Fiorentina* e Lazio 28, Juventus 26, Milan* 22, Bologna* 21, Udinese 17, Empoli 16, Torino e Parma 15**, Cagliari e Genoa 14, Roma e Lecce 13, Verona 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8

*una partita in meno

**una partita in più