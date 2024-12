Kvaratskhelia al posto di Chiesa: Juve fatta fuori dal grande ex

Il georgiano non ha ancora rinnovato col Napoli e nel frattempo l’attuale dominatrice del calcio europeo ci fa un pensierino: il possibile maxi-intreccio che coinvolge pure la Juve

Il Napoli è appena uscito dalla Coppa Italia, malamente, contro la Lazio ed è pronta a rituffarsi in campionato dove domenica affronterà nuovamente i biancocelesti, ma stavolta al Maradona. Antonio Conte ha mandato dei segnali ben chiari alla società, schierando undici riserve che di certo non hanno ben figurato all’Olimpico ad eccezione di Simeone e probabilmente Neres. Il tecnico salentino in questo modo e con il risultato maturato ieri sera ha fatto sapere al presidente e anche a tutta la piazza che la rosa degli azzurri non è all’altezza di competere ai massimi livelli. E che a gennaio, ma più che altro la prossima estate, ci sarà bisogno di parecchi rinforzi per completare la squadra titolare e alzare sensibilmente il livello delle seconde linee.

Anche perché il prossimo anno, molto probabilmente, il Napoli tornerà a giocare anche le coppe europee. Ci saranno comunque delle variabili importanti, soprattutto sul fronte addii. Perché la questione Osimhen potrebbe, anzi dovrebbe riproporsi anche nell’estate del 2025 quando tornerà dal prestito al Galatasaray. Anche per gennaio ci sono voci e indiscrezioni sul PSG, anche se ieri Manna ha commentato così: “Tecnicamente è possibile che vada a gennaio, ma non ci ha chiamato nessuno”. Il ds del Napoli prima del match con la Lazio ha parlato anche del caso spinoso legato al rinnovo di Kvaratskhelia: “La situazione è molto chiara. Non vogliamo continuare a parlarne, o troveremo una soluzione o ne parleremo a fine stagione perché non vogliamo distrarre il ragazzo. Poi avrà ancora due anni di contratto, vogliamo gratificarlo e siamo tranquilli”. Intanto sul georgiano arrivano nuove voci dall’Inghilterra.

Kvaratskhelia nel mirino del Liverpool: possibile intreccio con Chiesa e il Napoli

Kvaratskhelia si aspetta dal Napoli un rinnovo a cifre molto alte, che si aggirano sugli 8 milioni a stagione, ancora lontani dai pensieri del club azzurro. Le parti sono ancora lontane, per cui nessuno scenario è da escludere. Tante suggestioni per il georgiano si sono rincorse, in primis il PSG ma anche addirittura la Juventus. Il portale ‘Givemesport’, inoltre, ha rilanciato la pista che porterebbe il fuoriclasse ex Rubin al Liverpool. I Reds sono a caccia dell’erede di Salah, che a fine stagione potrebbe seriamente lasciare Anfield a zero. E su cui in tanti davano lo stesso Giuntoli pronto a cogliere la chance. Ma anche in caso di rinnovo dell’egiziano, Slot ha chiesto rinforzi sulle fasce.

Il Liverpool starebbe monitorando in maniera concreta ‘Kvaradona’ in vista dell’estate, insieme ad altri nomi come Nico Williams del Bilbao e Xavi Simons, potenzialmente dietro il giocatore del Napoli nella lista degli inglesi. In teoria un possibile sostituto e rinforzo sugli sterni i Reds lo avrebbero in Federico Chiesa, che però fino ad ora non c’è mai stato a causa di un infortunio. L’ex Juve, arrivato in estate in Premier, è ora pronto a tornare e dimostrare di poterci stare in una squadra che sta dominando sia in patria che in Europa. Va gestito, in questi mesi il Liverpool capirà se e quanto puntarci per il futuro. In caso l’esterno italiano potrebbe rappresentare anche una pedina di scambio niente male proprio per arrivare a Kvaratskhelia. Il Napoli infatti era tra le squadre più vicine e interessate a Chiesa prima del trasferimento in Inghilterra, a Conte ovviamente piace molto e il feeling con i calciatori della Nazionale Italiana è storico. La situazione in questo senso va monitorata.