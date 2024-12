Juventus-Bologna, conferenza stampa Thiago Motta: “Vlahovic recuperato” | LIVE

Le dichiarazioni del tecnico della Juve alla vigilia dell’anticipo del campionato di Serie A contro il Bologna

Partita da non sbagliare per la Juventus nell’anticipo dell’Allianz Stadium di domani pomeriggio contro il Bologna, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A.

Match speciale per tanti motivi per Thiago Motta, che nella scorsa stagione ha guidato i felsinei a una storica qualificazione in Champions League: “Il Bologna sta bene, è una grande squadra, giocano tanto in verticale e pressano tanto: dobbiamo concentrarci per evitare di soffrire la loro grande intensità”, ha esordito l’allenatore bianconero.

La Juve recupera Vlahovic in attacco: “Domani Dusan sarà con il gruppo, si è allenato tutta la settimana con la squadra. Siamo contenti che si tornato e adesso può tornare a fare quello che gli piace. Saranno con noi anche Savona e Adzic: anche loro ci daranno una mano importante”, il punto di Thiago Motta sull’infermeria mentre resteranno ancora ai box Nico Gonzalez, McKennie e Douglas Luiz oltre ai lungodegenti Bremer, Cabal e Milik.

Il tecnico italo-brasiliano si esprime sul problema infortuni: “Non credo né alla fortuna né alla sfortuna. Io ho la mia idea e voi avete la vostra del perché, ma la mia opinione non cambierà le cose. Lavoro ogni giorno per migliorare la squadra, il resto sono tantissime cose”.

Sulle parole invece di Buffon, che aveva indicato in Thiago Motta il leader di questa Juve: “Le prendo con piacere e stima, non solo per il giocatore ma anche per l’uomo. Abbiamo condiviso insieme tante cose, lo ringrazio e lo ringrazierò sempre. Lo conosco e parla sempre per il bene della Juventus. In questa squadra tutti siamo tutti dei leader, ci sono diversi giocatori che si prendono delle responsabilità”.

In aggiornamento