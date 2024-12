Alessandro Del Piero e Diletta Leotta fanno scalpore: la frase della discordia durante i sorteggi

Durante i sorteggi dei gironi del Mondiale per club a Miami scoppia il caso mediatico: una frase pronunciata dall’ex attaccante della Juventus non passa inosservata

Il Mondiale per club organizzato dalla FIFA per l’estate 2025 si farà, dopo tanti punti interrogativi. E sarà trasmesso anche in chiaro in Italia. Insomma, un debutto col botto si potrebbe dire. Eppure, qualcosa è andato storto durante i sorteggi.

Infatti, oltre al balletto di Arsene Wenger sul palco di Miami definito ‘cringe’ da diversi spettatori e che ha già spopolato su tutti i social, non è passata inosservata una frase di Alessandro Del Piero pronunciata mentre veniva presentata Diletta Leotta sul palco. L’ex campione della Juventus si sarebbe reso protagonista di una gaffe, forse dovuta a delle sfumature linguistiche e una battuta mal riuscita.

Del Piero a Leotta: “Un’altra ondata di immigrati italiani”

Durante la cerimonia organizzata in pompa magna dalla FIFA, con tanto di collegamento con il prossimo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, lo sfortunato Alessandro Del Piero si è fatto scappare una battuta che ha suscitato imbarazzo i conduttori, gli invitati e anche gli spettatori da casa.

All’ingresso della conduttrice Diletta Leotta, che si accingeva a salire sul palco dov’era già presente Del Piero, l’ex attaccante della Juve ha commentato con tono ironico e in inglese: “Un’altra italiana a Miami. Un’altra ondata di immigrati qui”.

La frase ha subito destato sospetti nei spettatori, che hanno sottolineato sui social la battuta di Alessandro Del Piero. Il tono scherzoso dell’ex bianconero non l’ha salvato dai commenti e dall’imbarazzo creatosi in quel momento, specialmente sulle piattaforme online, dove la clip è stata ripresa ed è girata di telefonino in telefonino.

Alessandro Del Piero welcoming Diletta Leotta to the stage for the FIFACWC group stage draw: “Another Italian in Miami, another wave of immigrants…” pic.twitter.com/Gu0ptzHd5m — Juventus News Live (@juvenewslive) December 5, 2024

Sicuramente, la gaffe ha un peso specifico, perché è stata accostata la parola “immigrants” con “Miami”, laddove il tema dell’emigrazione è caldissimo e delicato. Specialmente post elezioni, con la salita di Donald Trump. In ogni caso, la conduttrice Samantha Johnson ha subito smorzato la battuta di Del Piero e ha proseguito nell’accogliere la presentatrice italiana.