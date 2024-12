DIRETTA Sorteggio Mondiale per club: City-Juve, River Plate per l’Inter LIVE

Si decidono gli otto gironi della nuova rassegna della Fifa: nerazzurri e bianconeri conoscono le loro rivali

Si conosceranno a breve gli otto gironi del Mondiale per Club, la nuova rassegna Fifa che andrà in scena negli Stati Uniti tra giugno e luglio 2025.

Per l’Italia parteciperanno Inter e Juventus, entrambe in seconda fascia: per i bianconeri c’è la certezza di incontrare una big europea tra Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e Psg. Nella nostra simulazione di sorteggio Inzaghi ha beccato l’Inter Miami di Messi, ma anche l’Al Hilal e il Palmeiras, mentre Thiago Motta ha avuto in sorte Real Madrid, Boca Juniors e Al Ain. Ora però si fa sul serio con il sorteggio che prevede alcuni paletti: in ogni girone può esserci solo una squadra per ogni confederazione ad eccezione della Uefa che in quattro gruppi avrà due rappresentanti (ed in una di questi ci sarà la Juve).

Queste le quattro fasce:

Teste di serie: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.

Urna 2: Chelsea, Borussia Dortmund, INTER, Porto, Atletico Madrid, JUVENTUS, Salisburgo, Benfica.

Urna 3: Al Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, Leon, Boca Juniors, Botafogo.

Urna 4: Urawa Red Diamonds, Al Ain, Esperance Tunisi, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.

Sorteggio Mondiale per Club: gli 8 gironi con Inter e Juve

Calciomercato.it seguirà per voi il sorteggio del Mondiale per club e scopriremo insieme le avversarie di Inter e Juventus.

Tutto avrà inizio tra qualche minuto con gli accoppiamenti che daranno vita alle partite della fase a gironi che inizierà il 15 giugno.

Girone A: Palmeiras; Porto; Al Ahly; Inter Miami

Girone B: Psg; Atletico Madrid, Botagofo;

Girone C: Bayern Monaco; Auckland City; Boca Juniors; Benfica

Girone D: Flamengo; Esperance; Chelsea; Club Leon

Girone E: River Plate; Urawa; Monterrey; Inter.

Girone F: Fluminense; Borussia Dortmund; Ulsan; Mamelodi

Girone G: Manchester City; Wydad; Juventus

Girone H: Real Madrid; Al Hilal; Salisburgo