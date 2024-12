Sorteggio Mondiali per Club: Juve con Real e Boca, Inzaghi pesca Messi e Milinkovic

L’Inter e la squadra di Thiago Motta impegnate nella nuova competizione Fifa negli Usa tra giugno e luglio. Ecco regole e avversarie

Si terrà oggi a Miami alle ore 13 locali (le 19 in Italia, ndr) il sorteggio per il primo Mondiale per Club allargato a trentadue squadre voluto dalla Fifa. Un mega torneo che si aprirà il prossimo 15 giugno 2025 e che si chiuderà con la finalissima del 13 luglio al MetLife Stadium di New York.

Le trentadue squadre partecipanti sono così distribuite: dodici club che rappresentano l’Europa (massimo due per ogni Nazione, ndr), sei per il Sud America, cinque per il Centro-Nord America, quattro per l’Asia, quattro per l’Africa e una per l’Oceania. Saranno formati otto gironi da quattro squadre che si incontreranno in gara unica: le prime due di ogni raggruppamento accederanno alla fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale, i quarti, le semifinali e le finali. Le squadre sono state suddivise in quattro fasce da otto: le due italiane Inter e Juventus, sono nella seconda urna. Il sorteggio non è libero ma prevede dei paletti: non possono capitare nello stesso girone club della stessa confederazione, ad eccezione di quattro europee. Grazie ad un miglior ranking, i nerazzurri di Inzaghi eviteranno una big europea come testa di serie e pescheranno invece una sudamericana, mentre i bianconeri di Thiago Motta avranno un girone sulla carta più ostico. Ecco la suddivisione delle fasce:

Teste di serie: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.

Urna 2: Chelsea, Borussia Dortmund, INTER, Porto, Atletico Madrid, JUVENTUS, Salisburgo, Benfica.

Urna 3: Al Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, Leon, Boca Juniors, Botafogo.

Urna 4: Urawa Red Diamonds, Al Ain, Esperance Tunisi, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.

Mondiale per Club: girone di ferro per la Juve, sorride l’Inter

Tutte le 63 partite del Mondiale per Club saranno trasmesse su Dazn, ma non sarà necessario avere un abbonamento attivo, dal momento che le gare saranno visibili in chiaro a titolo gratuito. Calciomercato.it ha fatto una simulazione del sorteggio.

E’ andata male, come prevedibile, per la Juve: la squadra di Thiago Motta è capitata nel gruppo B insieme agli spagnoli del Real Madrid ed agli argentini del Boca Juniors, oltre all’Al Ain, formazioni degli Emirati Arabi Uniti. Molto meglio per l’Inter di Inzaghi, che nel girone F come testa di serie i brasiliani del Palmeiras dell’ex laziale Felipe Anderson, ma anche i sauditi dell’Al Hilal dell’altro ex biancoceleste Milinkovic-Savic e soprattutto gli statunitensi padroni di casa dell’Inter Miami di Leo Messi. Non resta che attendere le 19 per il vero sorteggio.