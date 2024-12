PAGELLE E TABELLINO LAZIO-NAPOLI 3-1: la notte di Noslin. Per gli azzurri un tunnel degli orrori

Voti e giudizi del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia all’Olimpico: l’attaccante olandese sugli scudi, si salvano in due per Conte

LAZIO

Mandas 6

Lazzari 6

FLOP Patric 5,5: condivide la piazza con Tchaouna. Prestazione normale, ma sul gol di Simeone si addormenta in maniera colpevole.

Gigot 6,5

Hysaj 7

Rovella 6,5

Dele-Bashiru 6. Dal 72′ Castrovilli 6

Tchaouna 5,5

Pedro 7. Dal 60′ Isaksen 6

Zaccagni 7. Dal 60′ Guendouzi 6

TOP Noslin 8: una spiegazione sarebbe superflua. Dal 92′ Marusic sv

All.: Baroni 7

NAPOLI

Caprile 6

Zerbin 5. Dal 71′ Di Lorenzo 5,5

Rafa Marin 4,5

FLOP Juan Jesus 4,5: partita stortissima, ne azzecca pochissime. Colpevole su uno dei gol, ma in generale non sa dove e come mettersi.

Spinazzola 5

Folorunsho 5. Dal 71′ McTominay 5,5

Gilmour 5

Ngonge 5. Dal 71′ Politano 5,5

Raspadori 5. Dall’85’ Lobotka sv

Neres 6

Simeone 6. Dal 77′ Lukaku sv

All.: Conte 5

Arbitro: Pairetto 5,5

Il tabellino di Lazio-Napoli 3-1

Marcatori: 31′ Noslin (L), 35′ Simeone (N), 40′ Nosli (L), 50′ Noslin (L)

Ammoniti: Marin (N); Zaccagni (L), Hysaj (L), Neres (N)

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Rovella, Dele-Bashiru (72′ Castrovilli); Tchaouna, Pedro (60′ Isaksen), Zaccagni (60′ Guendouzi); Noslin.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Gila, Romagnoli, Milani, Marusic, Basic, Akpa Akpro, Castellanos.

All.: Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Zerbin (71′ Di Lorenzo), Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho (71′ McTominay), Gilmour; Ngonge (71′ Politano), Raspadori (85′ Lobotka), Neres; Simeone (77′ Lukaku).

A disp.: Meret, Contini, Buongiorno, Rrahmani, Olivera, Kvaratskhelia, Anguissa.

All.: Conte

Arbitro: Pairetto; Assistenti: Berti-Rapuano; IV Uomo; Rapuano; VAR: Serra; AVAR: Mazzoleni.