Osimhen a gennaio: scelta fatta, pagano la clausola

Il bomber nigeriano è in prestito al Galatasaray, ma è di proprietà del Napoli: il club rompe gli indugi, l’allenatore ha detto sì

Nove gol in dodici partite. Victor Osimhen ci ha messo poco ad entrare nel cuore dei tifosi del Galatasaray e lo ha fatto a suon di gol. L’attaccante nigeriano è già la star della formazione di Istanbul che sta affrontando il pesante infortunio di Icardi, costretto ad operarsi al ginocchio.

In prestito fino al termine della stagione, ma ancora di proprietà del Napoli, Osimhen ha chiarito in più occasioni di voler restare in Turchia fino al termine della stagione e che non ha intenzione di andare via a gennaio, sfruttando la clausola presente nell’accordo stipulato ad inizio settembre. Le cose potrebbero però cambiare se a bussare alla porta del nigeriano fosse uno dei club che l’ex 9 del Napoli ha sempre messo in cima alle sue preferenze: il Paris Saint-Germain.

Per tutta l’estate sembrava che il trasferimento a Parigi fosse soltanto una questione di tempo, in realtà le cose non stavano così e Osimhen è finito in Turchia, in un campionato che – nonostante gli investimenti – è considerato ancora meno competitivo rispetto ai cinque più importanti d’Europa.

Napoli, niente Juventus: per Osimhen clausola pagata

Ora proprio da Parigi arriva la notizia che vedrebbe Luis Enrique pronto a dire sì all’acquisto di Osimhen a gennaio.

Il tecnico spagnolo non sta vivendo una situazione semplice, con i risultati in Champions League che minano la sua posizione. Proprio per questo a gennaio la proprietà è pronta ad intervenire con investimenti importanti e uno potrebbe essere proprio Osimhen. Stando a quanto riporta ‘RMC Sport’, infatti, dopo aver mostrato qualche dubbio quest’estate, Luis Enrique avrebbe dato il suo benestare all’acquisto dell’attaccante a gennaio e la società sarebbe disposta anche a pagare la clausola.

Resta da vedere quale sarà la reazione di Osimhen, accostato anche alla Juventus per la prossima stagione, ad un’eventuale proposta del Psg a stagione in corso. Il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Turchia, ma non certo in Italia: c’è la Ligue 1 che potrebbe essere la sua prossima tappa.