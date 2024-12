L’ombra delle big europee su Kenan Yildiz: la Juve ha già deciso

Tanti top club, soprattutto in Premier, hanno puntato il turco-tedesco della Juve che però ha le idee molto chiare su di lui

La Juventus continua a faticare. La squadra di Thiago Motta è ancora perfettamente in corsa su ogni competizione, magari con qualche punto in meno rispetto alle aspettative iniziali dei tifosi, ma di certo la rivoluzione estiva e i tantissimi infortuni non hanno aiutato. I bianconeri hanno 6 lunghezze di ritardo dal Napoli capolista, ma la classifica resta corta per la zona Champions. In Europa invece dopo una partenza sprint ha incontrato qualche difficoltà, ma resta a -2 dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Anche se ora dovrà affrontare il Manchester City la prossima settimana.

Tanti anche i calciatori che non stanno rendendo come era lecito aspettarsi e che ovviamente sono finiti nel mirino delle critiche. Il primo è sempre lui, Dusan Vlahovic. Il serbo ha un buon bottino da 9 gol in 16 partite, ma i tanti errori clamorosi che potevano portare qualche punto in più hanno senza dubbio fatto un po’ girare l’opinione sulle sue prestazioni. A questo si lega ovviamente la situazione contrattuale e il rinnovo necessario per scongiurare una cessione inevitabile a fine anno visto l’ingaggio monstre che salirà a 12 milioni. Poi c’è Douglas Luiz, ma anche Teun Koopmeiners che sta crescendo ed è già fondamentale per Motta ma deve ancora trovare il gol. Atteso a una stagione importante è pure Kenan Yildiz, che da quest’anno ha un pesantissimo numero 10 sulle spalle.

Manchester, Liverpool e non solo puntano Kenan Yildiz: la Juve non ne vuole sapere

Kenan Yildiz fino ad ora ha segnato 4 gol e servito 3 assist, ma non si è preso la scena come tanti speravano o si aspettavano. Parliamo comunque di un calciatore di nemmeno 20 anni che ha già parecchie responsabilità, così come prospettive importantissime. Il turco ha comunque attirato su di sé molti estimatori in questi mesi, praticamente metà dei top club europei. Secondo il giornalista di Sky Sports DE Florian Plettenberg, il talentino cresciuto nel Bayern è finito nella shortlist del Manchester United ma insieme ai Red Devils lo osservano anche PSG, Arsenal e Liverpool.

Per la Juventus potrebbe essere sulla carta una plusvalenza enorme, ma c’è una linea impostata e chiara su di lui. Kenan Yildiz è il perno presente e futuro della Vecchia Signora, che non ha nessunissima intenzione di privarsene. La società sa bene che si tratta di un patrimonio, su cui è stata fatta una scelta importante. Ha un contratto fino al 2029, i bianconeri credono fermamente in lui e la maglia numero 10 che fu di Del Piero è di sicuro la dimostrazione più alta di questa fiducia.