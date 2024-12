“Lautaro Martinez può essere ceduto”: l’annuncio ribalta l’Inter | ESCLUSIVO

Pensare ai nerazzurri senza Lautaro Martinez si può, cambiamento di rotta epocale per i campioni d’Italia

L’obiettivo dell’Inter in questa stagione è chiaro, dare il massimo sia in campionato che in Champions League, e i campioni d’Italia ci stanno riuscendo, dimostrando di avere una rosa forte e completa in tutti i reparti. Persino se c’è un Lautaro Martinez lontano dalle sue medie realizzative abituali.

6 gol e 4 assist in 16 presenze stagionali, l’argentino nelle stagioni scorse era stato molto più brillante sotto porta. Non fa naturalmente mai mancare il suo contributo alla squadra in termini di impegno, lotta, partecipazione, da vero capitano quale è e deve essere. Ma la squadra sta iniziando a trovare anche altri riferimenti. E addirittura, nonostante il ‘Toro’ sia stato blindato a lungo con un maxi contratto, si potrebbe pensare a un futuro senza di lui. Ne abbiamo parlato, tra i vari temi sviscerati nell’ultima puntata di ‘Inter Zone’ sul canale Youtube di Calciomercato.it, insieme al giornalista Alessandro Cavasinni. Con il quale sono stati tratteggiati scenari particolari per il medio e lungo periodo interista.

Inter, Cavasinni spiazza: “Il club è avanti per un nuovo colpo alla Lautaro Martinez”

“Sono particolarmente legato al discorso Lautaro Martinez perché all’epoca del suo acquisto mi diedero in anteprima la notizia – ha spiegato – In questi anni, abbiamo visto chi è e anche quando c’è da criticarlo ci tengo particolarmente”.

Proprio su una tipologia di colpo simile, l’Inter è pronta a orientarsi secondo il giornalista: “Hanno già in testa un colpo del genere, devo capire a quale giocatore stanno pensando. Secondo me sono già avanti con qualcuno, l’andare sui colpi a parametro zero ti permette anche di andare ad agire da quel punto di vista e spendere anche qualcosa in più sul cartellino”.

E’ una Inter che un domani potrebbe rinunciare effettivamente al suo giocatore simbolo. “Oggi può sembrare una bestemmia, ma per quello che ti propone il mercato a livello mondiale in tema di attaccanti potresti anche ragionare su una cessione di Lautaro“, ha aggiunto.

Nel prosieguo della puntata, abbiamo tracciato quindi l’identikit di questo possibile colpo ‘alla Lautaro’. Come potrebbe esserlo Mastantuono del River Plate, anche se si parla naturalmente di ruoli diversi. Il 2007 è uno dei nomi forti in merito, con i ‘Milionarios’ che hanno apposto al contratto del giocatore una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Seguito anche dal Real Madrid, che però non ha chiuso per lui. L’Inter, che ha sempre un grande ascendente sugli argentini, potrebbe approfittarne.