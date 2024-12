Juve, Vlahovic via a zero: “Scenario possibile. Giuntoli punta sul georgiano” | VIDEO CM.IT

Aggiornamenti sul calciomercato legato al club bianconero: il punto sul centravanti serbo e il possibile nuovo attaccante

Dai problemi fisici al rinnovo di contratto, Dusan Vlahovic continua ad essere un tema caldissimo in casa Juventus, sia per il presente che per il futuro.

A Ti Amo Calciomercato, sul canale YouTube di Calciomercato.it, si è parlato tanto del serbo e dei possibili cambiamenti in avanti della Vecchia Signora. Si è affrontato così subito un tema, che potrebbe diventare davvero scottante con il passare del tempo: sta sempre più circolando la voce, infatti, che Dusan Vlahovic non rinnovi, ma resti comunque alla Juventus la prossima estate, per poi andar via a parametro zero.

Uno scenario, che porterebbe i bianconeri a mettere il giocatore in tribuna: “Per i costi che ha è difficile – afferma Riccardo Meloni -, ma questo scenario inizia a circolare, se ne sta parlando tanto. Si dice “ma non è che Vlahovic alla fine va via a parametro zero?”. In questo momento rinnovare il suo contratto e andare avanti insieme non so quanto convenga ad entrambi. Vlahovic dovrebbe abbassarsi l’ingaggio e la Juve vorrebbe un attaccante diverso per il futuro. Ecco perché è uno scenario possibile, ma rinnovare a cifre alte potrebbe essere ancor più un danno visto che non è super gradito da Thiago Motta”. Un eventuale addio a zero potrebbe portare Vlahovic a diventare un’occasione per Marotta: “Non c’è tanta paura da parte dei tifosi della Juventus perché pensano che Vlahovic all’Inter oggi non giocherebbe – prosegue Meloni -. Se va dai nerazzurri vuol dire che uno tra Thuram e Lautaro sono andati via quindi di certo non c’hanno guadagnato”.

Calciomercato Juventus, il vice Vlahovic dalla Francia

Si affronta, infine, il discorso sul vice Dusan Vlahovic. L’addio del serbo non avverrà chiaramente a gennaio. Anzi. La Juve potrebbe regalarsi un attaccante da affiancare all’ex Fiorentina.

“Giuntoli chiude a questa possibilità, sostenendo di credere in Milik – conclude Meloni -. Il polacco ha tutto gennaio per dimostrare che sta bene, ma io dubito che ci riesca. Il nome che sta circolando è quello di Mikautadze del Lione, che sta vivendo una situazione economica drammatica. E’ lui che potrebbe essere un’occasione. Giuntoli è bravo nel pescare dal mercato francese. L’ultimo georgiano che ha portato in Italia è andato particolarmente bene. Mikautadze è un attaccante atipico, è bassino, ma molto più tecnico e a legare la squadra, quindi più adatto a Thiago Motta. Al mister piace ed è un profilo alla Giuntoli. Raspadori? E’ più difficile trattare con il Napoli, assomiglia al georgiano e ce lo vedrei benissimo con Motta. E’ un italiano e questo è un aspetto che piace sempre, sarebbe ideale, ma è difficilissimo”.