Del Piero star del Mondiale per club: arriva la proposta ‘indecente’

Del Piero protagonista assoluto del sorteggio per il Mondiale del club: grandi complimenti ed una proposta ‘indecente’

Grande attesa per il sorteggio sul Mondiale del club che si è tenuto questa sera. Urna non malvagia per Inter e Juventus con i nerazzurri che avranno come avversario principale il River Plate, mentre i bianconeri dovranno vedersela con il Manchester City.

A presentare l’evento è stato chiamato anche Alessandro Del Piero che ha dimostrato di sapersela cavare anche in questa insolita veste. L’ex capitano della Juventus, che nelle ultime settimane è stato al centro delle voci per una possibile candidatura a presidente della Figc, ha tenuto con disinvoltura le redini della serata, accompagnato anche da Diletta Leotta.

Del Piero presentatore ha conquistato tutti i tifosi, anche quelli stranieri, e sui social si sono sprecati i complimenti.

La svolta presentativa di Del Piero agli eventi FIFA mi gasa assai — G (@HeelGianz) December 5, 2024

A Del Piero farei presentare pure il festival di Sanremo — il Pala (@salpaladino) December 5, 2024

Del Piero un fuoriclasse anche nella conduzione del sorteggio 😜 #FIFACWC — Wind of change (@Windofchan19002) December 5, 2024

In un mondo normale un personaggio carismatico come

Alessandro Del Piero sarebbe ai vertici della Juventus, o come ventilato qualche giorno fa, Presidente della Figc al posto di Gravina, e dei suoi scandali@delpieroale#FIFACWC pic.twitter.com/r2DpvlaGL9 — L’ elettrotecnico delle vongole veraci (@LVeraci) December 5, 2024

Del Piero assolutamente a suo agio nelle vesti del presentatore del Mondiale per Club ma dopo 10 minuti già pienissimo più di noi 🤣🤣🤣 — Michele Fusco (@mike_fusco) December 5, 2024

Dal Mondiale per club a Sanremo: Del Piero conquista tutti

Vero mattatore del sorteggio per il Mondiale per club, oltre ad aver bene alle due italiane impegnate, Alessandro Del Piero ha dimostrato di sapersela cavare in maniera ottima in questo nuovo ruolo.

Così sui social qualcuno ha azzardato a proporlo anche come presentatore per il Festival di Sanremo e chissà che a qualcuno non venga l’idea di provare a portarlo davvero sul palco dell’Ariston come fatto già per altri sportivi. Del Piero – a giudicare dai complimenti di questa sera – non sfigurerebbe in questa nuova veste.