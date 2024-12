Natale senza panettone e… panchina: gli allenatori di Serie A a rischio esonero

La fine di questo 2024 si avvicina ad ampie falcate e alcuni club di Serie A potrebbero dover fare valutazioni importanti. Ecco gli allenatori a rischio esonero

Sarà un finale di annata ricco di impegni per la Serie A che non si ferma e giocherà anche a cavallo delle festività natalizie, con dicembre avviato iniziano inevitabilmente a catalizzare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Il clima di gioia e festività che porta con se il Natale, ed in generale il periodo finale dell’anno, rischia però di diventare indigesto per alcuni allenatori del massimo campionato italiano. Non mancano infatti i tecnici per i quali può scattare un campanello d’allarme importante qualora non dovessero arrivare risultati e prestazioni di un certo tipo.

Da Di Francesco a Paolo Zanetti: gli allenatori che rischiano di non mangiare il panettone, o comunque di non digerirlo a dovere, dovranno provare a convincere in campo con le ultime uscite di questo ricco 2025. Sono almeno 4, quote alla mano, i tecnici che rischiano di salutare con l’arrivo del nuovo anno.

Calciomercato Serie A, il Natale si avvicina: da Di Francesco a Zanetti, allenatori a rischio

Con una quota esonero/dimissioni al 5/01/2025 Snai fissata su un bassissimo 1,25 si assesta Eusebio Di Francesco, al momento estremamente in difficoltà con il suo Venezia.

I lagunari sono ultimissimi in classifica con appena 8 punti messi in cascina frutto di due sole vittorie, altrettanti pareggi e la bellezza di 10 ko. Il Venezia è reduce inoltre da 4 sconfitte di fila e dovrà presto provare a cambiare direzione già a partire dal pesantissimo scontro diretto di domenica contro il Como che rischia di valere una fetta importante sia di ambizioni salvezza che delle stesse sorti dell’allenatore.

Quote basse rispettivamente a 1,33 e 1,45 anche per Paolo Vanoli e Paolo Zanetti. Il primo aveva iniziato bene con i Torino prima di entrare in una spirale negativa di risultati con annessa involuzione del gioco che ha portato anche a ben 4 ko nelle ultime 5. Da valutare anche la situazione di casa Verona in vista di fine anno alla luce di una zona retrocessione vicinissima e di una sola vittoria nelle ultime 5.

Situazione non troppo lontana anche per Alessandro Nesta, poco convincente con un Monza attualmente penultimo con soli 10 punti conquistati. Un solo successo per i brianzoli che rischiano nella zona più calda della classifica. Galliani predica fiducia nei confronti dell’ex difensore del Milan, ma serviranno risultati per uscire dalle sabbie mobili.