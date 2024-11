Galliani allontana l’esonero: “Fiducia totale in Nesta”. Rimpianto Chiellini | VIDEO CM.IT

Il Ceo del Monza presente in Lega Calcio insieme all’ex difensore della Juventus: il siparietto tra i due, prima di svelare il futuro del tecnico

Adriano Galliani e Giorgio Chiellini arrivano praticamente in contemporanea e scatta il siparietto tra i due all’ingresso negli uffici della Lega Calcio.

Abbraccio e sorrisi tra l’ex difensore della Juventus (adesso dirigente bianconero) e il Ceo del Monza, che esclama mentre scende dalla macchina: “Chiello sei sempre un mio rimpianto“. Galliani saluta Chiellini e si concede sempre con grande disponibilità ai giornalisti presenti: “Spinelli e il Livorno all’epoca volevano troppi soldi, ma ho sbagliato io”, il retroscena svelato dal dirigente brianzolo riferendosi ai tempi del Milan.

L’Ad del Monza torna poi sull’attualità e la tegola Pessina, con il capitano che dovrà restare ai box per almeno due mesi: “È un infortunio pesante, ma fortunatamente non deve operarsi. Idee per sostituirlo? Il mercato è a gennaio, non ne parlo adesso perché è inutile – risponde Galliani alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Il nostro mercato è il campionato, domenica con il Torino e sabato prossimo a Como. Dobbiamo pensare a fare punti, quindi non pensiamo al mercato.

Monza, Galliani conferma Nesta: “Andiamo avanti così, ci riprenderemo”

Nessun dubbio sul futuro di Nesta in panchina malgrado l’ultimo posto in classifica: “Se c’è sempre fiducia? Assolutamente, fiducia totale. Andiamo avanti così, la squadra gioca bene e ci riprenderemo. Abbiamo una carenza di punti, non di gioco”.

Chiaro Galliani anche sul fronte societario: “Non c’è nessuna offerta, non c’è nulla. Il Monza è di Fininvest e andiamo avanti. Gabelli si era esposto, però non è mai arrivata nessuna offerta. Posso confermare che non esiste nessuna offerta”.

C’è spazio anche per Milan-Juventus, big match della prossima giornata di campionato: “Domani andrò a vederla, sarò allo stadio. Oltre alla finale di Champions, ricordo con piacere l’ultimo anno nostro con il gol di Locatelli e la meravigliosa doppietta di George Weah quando vincemmo lo scudetto nel ’99 con Zaccheroni. Avrò assistito a 60-70 Milan-Juve: ovviamente tiferò per il Milan perché 31 anni non si possono dimenticare”, conclude Galliani sorridendo.