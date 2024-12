Milan e Roma, concorrenza per Zappa: un top club di Serie A e uno estero | ESCLUSIVO

Il terzino destro del Cagliari al centro dei rumors di calciomercato. Alle squadre di Fonseca e Ranieri si aggiungono altre due pretendenti

Alla soglia dei 25 anni che compirà il prossimo 22 dicembre, Gabriele Zappa sembra aver raggiunto la sua piena maturità. Sbarcato a Cagliari nell’estate del 2021, il difensore brianzolo colpisce per la sua duttilità, potendo agire da terzino destro in una difesa a quattro e da braccetto o esterno a tutta fascia in una difesa a cinque.

Gli altri punti di forza sono senza dubbio la corsa, il senso della posizione e il colpo di testa. Tutte caratteristiche che, sommate alla splendida doppietta messa a segno contro il Milan nel 3-3 dello scorso 9 novembre, hanno contribuito ad accendere i fari del mercato su di lui. Il suo contratto con il club sardo scade a giugno, ma sono già iniziate le trattative per il prolungamento fino al 2028. Un rinnovo che, tuttavia, difficilmente potrà coincidere con la sua permanenza in rossoblu qualora il suo rendimento dovesse confermarsi a buoni livelli. Proprio la squadra di Fonseca, di cui Zappa si è detto tifoso da bambino, è tra le società interessate a lui: in quel ruolo vengono tenuti in considerazioni i giovani Magni e Jimenez, e poi ci sono Calabria e Florenzi in scadenza, con i meneghini che per ora non gli hanno offerto il rinnovo.

Chi spera di anticipare addirittura l’affare a gennaio è la Roma. Il club giallorosso ha bisogno di una scossa per raddrizzare la stagione e tra i rinforzi più urgenti c’è proprio quello di un terzino destro, viste le scarse prestazioni offerte finora da Celik e Saud. A sponsorizzare Zappa è il nuovo tecnico Claudio Ranieri, che lo ha allenato fino alla scorsa stagione a Cagliari.

Calciomercato, anche Inter e Psg su Zappa: le ultime

Il terzo club di Serie A interessato a Gabriele Zappa per la prossima stagione, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, è l’Inter. Ad oggi i nerazzurri sono più defilati rispetto a Milan e Roma, ma seguono l’evolversi della situazione.

Il terzino destro classe 1999 ha il vantaggio di essere un prodotto del vivaio nerazzurro, tanto da aver vinto con la Primavera uno scudetto, una Supercoppa Italiana ed un Torneo di Viareggio. Qualora non dovesse essere confermato Darmian, l’Inter può farci un pensiero come jolly difensivo. Ma per Zappa può esserci anche un’opzione all’estero molto allettante. Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, gli scout del Paris Saint-Germain hanno iniziato a seguirlo. I campioni di Francia sono alla ricerca di un vice Hakimi, avendo per ora in rosa soltanto giovanissimo Zague. Tra i nomi sulla lista dei capitolini ora compare anche quello del difensore del Cagliari.