Lo spogliatoio è una polveriera, c’è Inzaghi per la big

Il tecnico dell’Inter diventa uno dei papabili nel caso in cui la grande europea dovesse decidere per il cambio di allenatore

Una finale di Champions e uno scudetto vinti, senza dimenticare le coppe nazionali (2 coppe Italia e tre Supercoppe). Il triennio di Simone Inzaghi all’Inter è stato all’insegna del successo e il tecnico piacentino vuole continuare su questa scia.

L’obiettivo quest’anno è vincere il secondo scudetto di fila, senza però trascurare la Champions: i nerazzurri sono venuti allo scoperto e hanno spiegato che l’obiettivo è arrivare in fondo anche in Europa, consapevoli che non sarà certo agevole ripetere il cammino di due anni fa. L’allenatore però è ormai in sintonia con la squadra e l’ambiente e sa come tirare fuori il meglio dai propri giocatori.

Anche per questo il suo nome inizia a circolare anche per le panchine delle big europee. È accaduto quest’autunno quando il Manchester United si apprestava a silurare ten Hag, scegliendo poi Amorim. Potrebbe ripetersi tra qualche mese se la big che vive momenti complicati dovesse decidere di cambiare allenatore.

Il riferimento è al Paris Saint-Germain dove Luis Enrique non sembra avere grande sintonia con lo spogliatoio. In Champions il tecnico spagnolo non sta facendo bene e nel weekend ha steccato anche in Ligue 1 con il pareggio con il Nantes.

Psg, per Luis Enrique panchina bollente: occhio ad Inzaghi

Una situazione che va a complicare i rapporti, non proprio idilliaci, tra la squadra e l’allenatore con qualche calciatore scontento del trattamento ricevuto dal tecnico spagnolo.

Una situazione che ha spinto Luis Enrique a parlare al gruppo dopo l’allenamento di oggi, provando a ricreare unità d’intenti. Se la missione sarà riuscita lo si capirà dalle prossime partite, ma intanto è ovvio che la posizione del tecnico almeno per la prossima stagione non sia così sicura. Molto dipenderà dal cammino in Champions e in caso di ribaltone, ecco che la dirigenza del Psg potrebbe puntare proprio su Inzaghi.

Un allenatore che sa arrivare in fondo alla Champions e che è abituato anche a piazze complicate come quella parigina. Il profilo potrebbe essere quello ideale per tentare Al-Khelaifi. Ma prima c’è una stagione da completare: da Parigi a Milano, l’obiettivo è sempre la coppa dalle grandi orecchie.