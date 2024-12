Rivelazione shock dopo il malore di Bove: “In Serie A un calciatore non idoneo a giocare”

Il direttore sanitario della Lazio, Ivo Pulcini, parlando del caso Bove ha rilasciato una dichiarazione destinata a far discutere

Dopo il grande spavento per il malore occorso durante i primi minuti di Fiorentina-Inter di domenica scorsa a Edoardo Bove, centrocampista dei viola, adesso ci si interroga sulle cause che hanno portato al problema e sugli eventuali tempi di recupero.

Dopo i primi concitati minuti, le notizie che sono arrivate dall’Ospedale Careggi, dov’è attualmente ricoverato il calciatore, hanno rasserenato gli animi. L’ex Roma non ha riportato problemi gravi, adesso, però, sarà necessario capire qual è la causa scatenante di questo episodio che ha creato il panico, in campo, sugli spalti e in chi guardava la partita da casa davanti alla televisione. È innegabile come la mente abbia subito fatto riferimento a passate esperienze, ben più tragiche, dunque la paura ha preso il sopravvento. Come detto, però, adesso il ragazzo è in buone condizioni, cosciente, e ha convinto la squadra a preparare la sfida contro l’Empoli di domani per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

Sono tanti gli interventi degli esperti che si sono susseguiti tra ieri e oggi sulla questione, abbiamo cercato di mediare tra le informazioni che sono arrivate per evitare di creare situazioni spiacevoli, anche per rispetto dello stesso Bove, ancora alle prese con gli esami da fare in un letto d’ospedale. Ma quando a parlare è un medico che opera in una squadra importante della Serie A, è bene dare attenzione e risalto alle sue parole: “Escludo una crisi epilettica improvvisa se non l’aveva mai avuta in passato – le parole di Ivo Pulcini, direttore sanitario della Lazio, a ‘Il Messaggero’ – Quella problematica, con una specialista e una precisa procedura, potrebbe tranquillamente essere tenuta sotto controllo. Se dovessero essere riscontrate aritmie, andrebbe valutato con diverse prove da sforzo, ciclo ergometro, elettrocardiogramma e tac coronarica, la risonanza magnetica-cardiaca”.

Pulcini sgancia la bomba: “In Serie A gioca un calciatore che non ritenni idoneo”

Pulcini si è poi, soffermato anche sul possibile futuro agonistico del prodotto del vivaio giallorosso. In particolare, rispondendo alla domanda sugli eventuali esiti negativi degli esami approfonditi da fare, il dottore si è così espresso: “Rischierebbe di non poter più giocare in Serie A, ma solo in alcuni campionati all’estero. Mi sembra strano però non siano state riscontrate precedentemente dagli esami di idoneità con la Roma. Dipende però sempre dalle valutazioni soggettive dei medici e dalla propria esperienza sul campo”.

Infine, Pulcini ha lanciato una vera e propria bomba che getta ombre sul campionato di Serie A e, nello specifico, su un atleta che giudicò non idoneo in tempi recenti: “Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma non lo ritenni idoneo a giocare a calcio“. Inevitabilmente è già pronta a partire la caccia al nome dell’indiziato, cosa che non ci riguarda e alla quale non partecipiamo. La speranza è che la salute del ragazzo in questione sia migliorata, nel frattempo, e che possa rincorrere una palla su un campo da calcio serenamente, senza intoppi dei quali, onestamente, non sentiamo proprio il bisogno. A maggior ragione dopo l’episodio che ha riguardato Bove.