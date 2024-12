Milan a valanga sul Sassuolo, il Bologna ne fa quattro al Monza

Vittoria di goleada per la formazione di Fonseca che passeggia contro il Sassuolo, poker per i rossoblù

Vincono senza problemi Milan e Bologna negli ottavi di coppa Italia. Tutto facile in serata per i rossoneri contro il Sassuolo: 6-1 il punteggio finale che indica chiaramente che per Leao & C. la partita non è mai stata in discussione.

Anche perché dopo 23 minuti il punteggio vedeva già i padroni di casa avanti per 4-0. Ad aprire le marcature è stato Chukwueze al 12′, dopo che qualche minuto prima gli era già stato annullato un gol per fuorigioco. La rete del nigeriano stappa il match e il Milan dilaga subito: Reijnders raddoppia con una conclusione da fuori, quindi ancora Chukwueze cala il tris e al 23′ tocca anche a Leao esultare.

Partita già in cassaforte per Fonseca che, infatti, all’intervallo opera quattro cambi preservando alcuni dei titolari come Fofana e Leao. Il copione della partita però non si modifica e arrivano altri due gol: prima tocca a Calabria, lesto a fiondarsi su una palla respinta dal palo per fare il 5-0, quindi è Abraham a inserire il suo nome sul tabellino dei marcatori. In mezzo c’è la rete della bandiera del Sassuolo firmato dall’ex Inter Mulattieri. Vince il Milan e attende ora la vincente di Roma-Sampdoria.

Coppa Italia, tutto facile per il Bologna: 4-0 al Monza

Nel pomeriggio, invece, era andato in scena uno scontro tra squadre di Serie A: il Bologna ha avuto vita facile contro il Monza, trascinato da un Santiago Castro in versione assistman.

Tre quelli regalati ai compagni: prima Pobega al 32′, quindi Orsolini al 35′ ringraziano e fanno gioire il Dall’Ara. L’attaccante però si infortuna al momento del gol ed è costretto ad uscire: è la nota stonata in una serata che altrimenti sarebbe stata perfetta per Italiano. Nella ripresa arriva il tris firmato da Dominguez (anche in questo caso assist di Castro), quindi l’argentino si mette in proprio per il poker. Notte fonda per il Monza di Nesta, mentre il Bologna passa ai quarti dove troverà una tra Atalanta e Cesena.

BOLOGNA-MONZA 4-0: Pobega (B), 35′ Orsolini (B), 63′ Dominguez (B), 72′ Castro (B)

MILAN-SASSUOLO 6-1: 12′ e 21′ Chukwueze (M), 17′ Rejinders (M), 23′ Leao (M), 56′ Calabria (M), 59′ Mulattieri (S), 61′ Abraham (M)