Last dance Gasperini? Spunta un indizio sull’Arabia, il coronamento di una carriera

Nei giorni scorsi il tecnico dell’Atalanta ha strizzato l’occhio alla Saudi Pro League, dove potrebbe strappare un super contratto

Scudetto e addio? Se lo augurano senz’altro i tifosi dell’Atalanta. O meglio, si augurano anzi sognano lo Scudetto. Mentre all’addio di Gasperini, l’artigiano di una squadra che sta volando a mille tenendo testa al Napoli di Antonio Conte, non ci pensano nemmeno. Un addio che farebbe malissimo, ma che non sarebbe sorprendente dopo nove anni magnifici. Specie se il ciclo dovesse coronarsi e chiudersi con la conquista del Tricolore, come mai avvenuto in oltre cento anni di storia del club orobico.

Intervenuto a Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it, Jorge Garcia di ‘As’ ha esaltato la figura di Gasperini, ‘sponsorizzandolo’ per una delle grandi del calcio europeo. “Merita un mercato da top”. Qualche proposta importante potrebbe arrivargli davvero dall’estero, magari proprio dalla Premier, anche se l’età può rappresentare un limite.

Il 26 gennaio ‘Gasp’ spegnerà 67 candeline, tante per pensarlo sulla panchina di un top club straniero. Quasi tutti, basta fare un rapido check e il discorso vale pure per la nostra Serie A, puntano su tecnici relativamente giovani, e spesso meno ‘demanding’ di quanto non lo sia il classe ’58 di Grugliasco. E il primo a saperlo è proprio lui, non a caso giorni fa ha strizzato l’occhio all’Arabia Saudita, dove allenatori – oltre che calciatori – per così dire attempati hanno grandissimo appeal.

L’Arabia nel futuro di Gasperini? Ipotesi Al-Ahli dell’ex Atalanta Congerton: una brutta notizia per Demiral

“C’è già stata la possibilità di andare in Arabia – ha detto Gasperini durante la presentazione del libro di Luigi Garlando, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ – Non ero mentalmente pronto e avevo un impegno. Potrei andarci se avessi la convinzione di poter portare qualcosa di nuovo. Così avrebbe un senso, oltre all’aspetto economico. Sarebbe il coronamento di una carriera“.

Giocando, poi mica tanto, sul futuro di Gasperini, un futuro in Arabia ecco che è già venuta fuori la possibile destinazione: l’Al-Ahli. Il Ds della squadra, attualmente sesta in classifica, è Lee Congerton, il quale è stato per due anni (marzo 2022/febbraio 2024) uno dei dirigenti più importanti dell’Atalanta, massima espressione della neo proprietà americana.

Il 51enne gallese conosce alla perfezione i difetti, ma soprattutto i pregi e le qualità di Gasperini, come pochi altri a livello internazionale bravo a valorizzare al massimo il materiale umano a disposizione. A parte Jaissle, il tedesco che ora allena la formazione saudita, il matrimonio con ‘Gasp’ sarebbe senz’altro indigesto a Demiral, trasferitosi all’Al-Ahli dopo essere stato bocciato dal mister piemontese.