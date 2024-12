Gravina allo scoperto: UFFICIALE, inchiesta della Giustizia sportiva

Informato il procuratore della FIGC, Giuseppe Chinè: “Nell’assoluta convinzione della mia totale estraneità ai fatti contestati”

Gabriele Gravina esce allo scoperto. Come riporta l’agenzia ‘Ansa’, il presidente della FIGC ha scritto al procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, per segnalare la chiusura delle indagini a suo carico della Procura di Roma.

Gravina ha chiesto a Chine l’apertura di una inchiesta della Giustizia sportiva nei suoi confronti: “Nell’assoluta convinzione della mia totale estraneità ai fatti contestati – le sue parole, come riporta la stessa ‘Ansa’ – ritengo opportuno informarla per quanto di sua competenza”.

Gravina è accusato di autoriciclaggio ai tempi in cui era presidente della Lega Serie C. Ora rischia di andare a processo. L’oggetto del procedimento riguarda presunte irregolarità come la compravendita di una collezione di libri antichi nella disponibilità dello stesso numero uno della Federazione. Lo scorso 19 novembre il tribunale del Riesame aveva respinto l’appello della Procura sul sequestro preventivo di 140mila euro nei confronti di Gravina.

FIGC, Gravina verso il terzo mandato: elezioni elettive il 3 febbraio

Gravina si è appena candidato, per quello che sarebbe il suo terzo mandato, alla presidenza della Federcalcio. L’elezioni elettive si terranno il 3 febbraio: “Non è stata una decisione facile, ma molto ponderata – ha detto al ‘Corriere della Sera’ il 29 novembre – Certe forme di aggressione che ho ricevuto nelle ultime settimane, e che non hanno precedenti in un paese civile come l’Italia, non mi hanno impedito di andare avanti”.

Si è fatto di tutto per indurmi a non candidarmi – ha aggiunto nell’intervista – Ma non mi conoscono. Ho la capacità e la serenità di andare a testa alta e la coscienza a posto”. Gravina ha l’appoggio quasi totale del calcio italiano, dalla Serie C a tre-quarti di Serie A passando per l’associazione calciatori, per questo la sua vittoria è pressoché scontata.

Si era parlato di Alex Del Piero come possibile sfidante, ma la candidatura dell’ex capitano della Juventus – lanciata in qualche modo dal fronte Lotito, un fronte avverso a Gravina – non ha preso consistenza dissolvendosi col passare dei giorni.