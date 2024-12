Formula creativa o scambio per il nuovo bomber: la Juventus torna sotto

Non solo il reparto difensivo: il Dt bianconero Giuntoli si muove anche per l’attacco in vista del mercato di gennaio

La Juventus frena ancora in campionato, praticamente senza mezza squadra e con la rosa decimata per via degli infortuni che hanno colpito i bianconeri in questa prima parte di campionato.

Coperta cortissima in difesa e attacco, con Thiago Motta che contro Aston Villa e Lecce è stato costretto a ricorrere a Weah da falso nueve vista l’indisponibilità di Vlahovic, ancora ko per il problema muscolare rimediato con la Serbia. Ai box nel reparto offensivo restano anche Milik e Nico Gonzalez, con l’argentino che spera di recuperare in tempo per la prossima sfida in casa con il Bologna. Contro i felsinei dovrebbe tornare anche Vlahovic, mentre per il polacco ex Napoli toccherà aspettare ancora qualche settimana. La dirigenza è pronta a correre ai ripari, anche se il Dt Giuntoli è più orientato a rimpolpare il reparto difensivo che l’attacco, in attesa di valutare appunto le condizioni di Milik.

Calciomercato Juventus, torna di moda Mikautadze per l’attacco

Diversi i nomi al vagli dei dirigenti della Continassa, con il sogno davanti che rimane quel Zirkzee che Thiago Motta ha lanciato la scorsa stagione a Bologna.

La trattativa però per l’olandese si preannuncia complicata, senza contare il gol e la maglia da titolare dell’attaccante nell’ultima partita del Manchester United con il nuovo allenatore Amorim in panchina. Zirkzee potrebbe anche restare in Premier e la Juventus valutare così altre piste per l’attacco bianconero. In Italia resiste la candidatura di Lucca, ma l’Udinese non fa sconti e valuta il suo centravanti 25 milioni di euro. Anche il Napoli fa muro per Raspadori e non vorrebbe inoltre rinforzare una diretta concorrente, con la ‘Vecchia Signora’ che potrebbe giocarsi le carte Danilo e Fagioli. Un pallino di Giuntoli è inoltre Kalimuendo del Rennes, con la Juve che dovrebbe cercare una formula creativa per portarlo a Torino vista la valutazione superiore ai 20 milioni.

Prezzo simile per Mikautadze, l’ultimo nome in ordine di tempo accostato nuovamente ai bianconeri. Il nazionale georgiano era già stato nel mirino della Juve la scorsa estate e ha passaporto francese, elemento fondamentale visto che i bianconeri non hanno più slot liberi per tesserare giocatori extracomunitari. Giuntoli per abbassare le pretese del Lione potrebbe mettere sul tavolo il cartellino di Mbangula, con Mikautadze che si era messo in mostra agli ultimi Europei e al momento all’Olympique è la riserva di Lacazette, anche se quando ne ha avuto la possibilità è riuscito comunque ad incidere segnando 4 reti tra campionato ed Europa League. Non solo il difensore: Giuntoli si muove sottotraccia anche anche per un nuovo bomber.