Fonseca esulta, ma annuncia due stop: “Reijnders top. Problemi per Sportiello e Loftus-Cheek” – Calciomercato.it

Le dichiarazioni del mister in conferenza stampa al termine del match di San Siro, valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia

Il Milan vince a San Siro in scioltezza e supera gli Ottavi di finale di Coppa Italia, battendo con un netto 6 a 1 il Sassuolo.

Non può che sorridere Paulo Fonseca per una squadra che dĂ continuitĂ al successo di sabato scorso e che adesso può guardare all’importante partita di venerdì: “So che il Milan ha vinto l’ultima volta la Coppa nel 2003 e sono tanti anni – afferma il portoghese in conferenza stampa -. Mi piacerebbe vincerla e penso ci sia la possibilitĂ di conquistarla, anche perchĂ© la prossima partita sarĂ a San Siro. Penso che questo nostro cambio mentale sia arrivato da tempo. Ho sempre detto che la squadra era in crescita, ma le vittorie portano fiducia”.

Poi Fonseca parla dei singoli, soffermandosi sulle prestazioni di Rafa Leao e Tijjani Reijnders, ancora una volta decisivi. Il portoghese ha così trovato una rete che manca a San Siro davvero da troppo tempo: Sono soddisfatto che Leao sia tornato al gol in casa. Reijnders? E’ un calciatore di grande livello, che può fare una carriera molto bella, ha tempo per crescere ancora”.

Milan-Sassuolo, problemi per Sportiello e Loftus-Cheek: il punto sugli infortunati

Paulo Fonseca fa poi il punto sugli infortunati. Da domani la testa, chiaramente, sarĂ alla partita di Bergamo contro l’Atalanta.

Per il match di venerdì si rivedranno Theo Hernandez e Mike Maignan, che oggi erano out: “Per il terzino è stato solo un piccolo problema – afferma Fonseca -, sarĂ pronto. Magari giĂ da domani si allenerĂ in gruppo, così come Maignan”. Poi arriva un aggiornamento anche sulle condizioni di Loftus-Cheek e Marco Sportiello, usciti al 45esimo: “Volevo cambiare Leao, Reijnders e Fofana – conclude Fonseca – ma Ruben ha avuto un piccolo problema al polpaccio; Sportiello, invece, al ginocchio. Non penso che sia nulla di problematico per Loftus-Cheek, per il portiere aspetto aggiornamenti dal medico”.