DIRETTA Coppa Italia, Milan-Sassuolo: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Fonseca ed i neroverdi di Grosso in tempo reale

Il Milan ospita il Sassuolo a San Siro in una gara di sola andata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida tra una formazione di Serie A ed una Serie B, che in caso di parità al novantesimo si deciderà ai calci di rigore senza disputare i tempi supplementari, che sarà diretta dall’arbitro Bonacina della sezione di Bergamo.

Da un lato i rossoneri di Paulo Fonseca, che fanno il loro esordio in questa manifestazione, puntano a vincere un trofeo che manca in bacheca da oltre ventuno anni. Reduci dal successo in campionato sull’Empoli, l’obiettivo è quello di fare meglio rispetto alle ultime stagioni, quando arrivarono le eliminazioni casalinghe contro Atalanta ai quarti e Torino agli ottavi. Dall’altro lato i neroverdi di Fabio Grosso, che hanno aperto una striscia di quattro vittorie di fila contro Mantova, Sudtirol, Salernitana e Reggiana che valgono il primo posto in cadetteria, sono arrivati a questa partita dopo aver avuto la meglio sul Cittadella nei trentaduesimi e sul Lecce nei sedicesimi di finale. La gara sarà visibile in tv in chiaro su Italia 1, così come in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Mediaset Infinity. Chi passa il turno se la vedrà ai quarti con la vincente tra Roma e Sampdoria. L’ultimo precedente ufficiale risale alla scorsa stagione, quando i meneghini si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol siglato da Pulisic. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Milan e Sassuolo live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Milan-Sassuolo

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Paz, Odenthal, Muharemović, Pieragnolo; Iannoni, Obiang, Caligara; Volpato, Mulattieri, Antiste. All. Grosso