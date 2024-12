DIRETTA Coppa Italia, Bologna-Monza: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i biancorossi di Nesta in tempo reale

Il Bologna affronta il Monza in una gara di sola andata che apre il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia edizione 2024-25. Una sfida tra due formazioni che ambiscono ad essere la sorpresa di questa manifestazione che sarà diretta dall’arbitra Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.

Reduci dal largo successo in Serie A contro il Venezia che li conferma in ottava posizione con una partita da recuperare, i rossoblu di Vincenzo Italiano fanno il loro esordio in questa competizione, dove puntano ad arrivare più lontano possibile. I biancorossi di Alessandro Nesta, che invece vengono dai pareggi esterni contro Torino e Como che valgono l’attuale penultimo posto in classifica, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Sudtirol e il Brescia nei turni precedenti. In caso di parità al 90esimo si andrà direttamente ai calci di rigore senza passare dai tempi supplementari. Chi passa il turno se la vedrà ai quarti contro la vincente tra Atalanta e Cesena. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Italia 1, oltre che in streaming sulla app di Mediaset Infinity. In campionato, in terra brianzola, i felsinei si sono imposti con il risultato di 2-1 grazie ai gol messi a segno da Urbanski e Castro, inframezzati dal momentaneo pareggio di Djuric. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ tra Bologna e Monza live in tempo reale.

Probabili Formazioni Bologna-Monza

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Erlic, Casale, Lykogiannis; Pobega, Ferguson; Iling-Junior, Urbanski, Karlsson; Dallinga. All. Italiano

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; D’Ambrosio, Izzo, Caldirola; Birindelli, Valoti, Bianco, Ciurria; Dany Mota, Vignato; Petagna. All. Nesta