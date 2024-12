Castro mattatore: messaggio chiaro per Juventus e Milan

L’attaccante del Bologna protagonista assoluto in coppa Italia contro il Monza: la sua prestazione ha come destinatarie le due big

Un gol lo ha fatto (l’ultimo), tre ne ha fatti fare. Santiago Castro è il protagonista assoluto di Bologna-Monza, l’uomo in più della squadra di Italiano nell’ottavo di finale di coppa Italia che ha visto i rossoblù trionfare per 4-0 contro la formazione di Alessandro Nesta.

Una serata da incorniciare per il 20enne attaccante argentino, sempre più uomo copertina di una squadra che non sta risentendo affatto del peso della Champions. Il cammino europeo finora non è stato molto soddisfacente (appena un punto conquistato), ma in campionato il Bologna viaggia con gli stessi punti dello scorso anno dopo tredici partite disputate.

Merito anche di Santiago Castro che, più di Dallinga, non sta affatto facendo rimpiangere Joshua Zirzkee. L’argentino ha fin qui realizzato quattro gol in campionato, accompagnati anche da due assist. A questi va aggiunto la rete messa a segno oggi in coppa Italia, oltre ai tre assist confezionati in serata. Un bottino niente male per un giovane calciatore che, dopo un anno di apprendistato, sembra aver capito benissimo la Serie A.

Così bene che il suo nome è finito già sul taccuino di due big come Juventus e Milan. A loro va il messaggio che il 20enne ha mandato questa sera.

Calciomercato, Castro scatenato: il nome giusto per Juve e Milan

Santiago Castro come il nome ideale per l’attaccante di Juventus e Milan. Entrambe hanno già inserito il calciatore del Bologna nell’elenco dei papabili per il reparto offensivo e le ultime prestazioni non fanno altro che rinforzare la sua candidatura.

Ci può pensare Giuntoli che, al netto delle dichiarazioni pubbliche, a gennaio potrebbe voler affiancare a Vlahovic un attaccante, soprattutto se Milik non dovesse dare eccessive garanzie. Ma può pensarci anche Ibrahimovic, soprattutto in ottica anno prossimo. Morata e Abraham non stanno convincendo in pieno, soprattutto per quel che riguarda la fase di finalizzazione, e Castro corrisponderebbe alla perfezione al profilo ideale per la strategia di RedBird.

Nome da tenere in considerazione giusta, osservando le sue prestazioni: come quella contro il Monza, un gol e tre assist per dire che lui può essere davvero il nome giusto.