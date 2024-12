Bove, ondata d’amore senza confini. L’agente ringrazia: “Mai vista una cosa del genere”

Diego Tavano, procuratore del centrocampista della Fiorentina, ha scritto un bel messaggio sui social rispondendo in primis all’affetto dimostrato da Firenze e Roma

Edoardo Bove continua a essere al centro dei pensieri di tutto il calcio italiano. Il centrocampista della Fiorentina in questi giorni è ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze dopo il malore nel match contro l’Inter dopo 16 minuti di gioco che ha fatto tremare tutti.

Pian piano sono migliorate le sue condizioni, ieri è stato estubato, è vigile e ha già parlato con i suoi familiari, con gli amici e i compagni. Anche col presidente Gravina, che gli ha fatto visita e poi ha condiviso le sue sensazioni positive rivelando la richiesta di Bove: “Come faccio per vedere la partita della Roma?” E proprio all’Olimpico nel frattempo andava in scena un vero e proprio abbraccio di gruppo nei confronti del classe 2002 cresciuto in giallorosso. Nel riscaldamento i calciatori di Ranieri sono scesi in campo con una tshirt bianca con scritto ‘Forza Edo’. Senza contare i tantissimi striscioni apparsi sugli spalti: “Edoardo non mollare.. in campo ti vogliamo ancora veder lottare. Avversari sì, nemici mai. Romanisti sempre!!”

Bove, l’agente Diego Tavano: “Grazie Firenze e Roma. Anche il Real Madrid mi ha contattato in continuazione”

Nel pregara anche il capitano di ieri sera Gianluca Mancini ne aveva parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Abbiamo passato delle ore brutte, ma le notizie di oggi ci lasciano più sereni, gli mandiamo un grandissimo abbraccio perché fa parte di noi”. Nel postpartita invece le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa: “Ha influenzato internamente i giocatori che sono legati a lui, è cresciuto qui. I ragazzi lo hanno abbracciato con la maglia”.

Oggi è arrivato poi anche il messaggio con una story Instagram da parte dell’agente di Edoardo Bove, Diago Tavano, che ha ringraziato tutti quelli che hanno avuto un pensiero o che hanno fatto sentire il proprio affetto: “Grazie Firenze. Ti abbiamo scelto pensando fossi proprio così, con valori assoluti di sensibilità vera e tangibile. Grazie Roma, che lo ami e lo amerai per sempre, perché non dimentichi. Perché non si può dimenticare chi suda in quel modo la maglia. Grazie a tutti, perché mai avevo visto una cosa del genere e così tanto affetto dal mondo del calcio e non solo. Grazie a Emilio Butragueno che in nome e per conto del Real Madrid mi ha contattato in continuazione per sapere di Edo. Andiamo avanti, più forti di prima”.