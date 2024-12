Allegri tra Premier e Arabia, il West Ham ci pensa: ecco quanto chiederebbe l’ex Juve

L’ex tecnico della Juventus sta studiando l’inglese e intanto a Londra pensano a lui al posto di Lopetegui: le pretese sull’ingaggio sarebbero altissime

Dalla fine della sua avventura, la seconda, sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri non è ancora tornato in sella. È rimasto a guardare, osservare, studiare, in attesa di un’offerta allettante. In Serie A, curiosamente, nei suoi oltre 16 anni di carriera ha avuto solo tre club: Cagliari, Milan e Juventus due volte. Anche quando ha avuto la possibilità di misurarsi in una big estera, e non una qualsiasi visto che lo aveva cercato il Real Madrid, ha scelto il cuore e un porto sicuro come quello bianconero.

Ma ora le cose potrebbero cambiare. Perché se Allegri ha sempre preso in considerazione praticamente solo una carriera in Italia, adesso è la Premier League il campionato che magari può essere il suo primo incarico all’estero. Non a caso in queste settimane l’allenatore livornese sta prendendo lezioni di inglese e giovedì scorso era a Londra sugli spalti in occasione di Tottenham-Roma. Le telecamere lo hanno colto anche mentre un conoscente gli ha fatto la ‘carrambata’ in videochiamata con Paul Pogba. I due hanno condiviso gli anni migliori alla Juve, con un rapporto privilegiato. Ma tornando ad Allegri, in Inghilterra si è tornato a parlare di un suo possibile approdo nel calcio inglese, in particolare al West Ham.

Il West Ham riflette su Lopetegui, Allegri tra i candidati: le richieste sull’ingaggio

Dopo le voci delle scorse stagioni tra Tottenham e Manchester United in particolare, ora è il West Ham che starebbe valutando Allegri visti i risultati negativi in questa stagione con Lopetegui in panchina. Contro l’Arsenal è arrivata una brutta sconfitta interna, dopo 36 minuti la partita era già finita con il punteggio sullo 0-4. Gli Hammers sono in zona retrocessione, a soli sei punti dalla terzultima. Se è vero che a Londra al momento sono riluttanti all’esonero del tecnico spagnolo (nonostante più di 100 milioni spesi sul mercato), al tempo stesso c’è grande preoccupazione per la classifica. Per questo sono in corso riflessioni sulla panchina e tantissime valutazioni sui possibili candidati: Sergio Conceicao sembra essere in pole, con Allegri subito dopo, seguito da Potter, Hjulmand, Schmidt e Hoeness. Senza escludere Terzic.

Ma quali sarebbero le richieste dell’allenatore toscano per tornare in panchina e misurarsi per la prima volta all’estero? Considerando che Lopetegui guadagna 4 milioni di euro a stagione e l’ex Juve invece a Torino ne percepiva 7 abbondanti più bonus, le pretese – considerando la ricchezza della Premier – non sarebbero inferiori agli 8 milioni di euro. Anche perché per Allegri c’è sempre la pista araba, su cui Max può fare leva. Per quelle latitudini le richieste possono arrivare anche fino a 20 milioni. A livello economico un’operazione del genere sarebbe costosissima per il West Ham, che però almeno avrebbero la garanzia di un tecnico solido che bada poco al sottile. E in un momento del genere potrebbe essere la cosa migliore. Tutto questo mentre più di qualche tifoso della Juve lo rimpiange e si discute quanto avrebbe potuto fare meglio nei risultati la squadra bianconera. E ovviamente la presenza di giovedì scorso al Tottenham Stadium ha scatenato pure le voci sulla Roma.