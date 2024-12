“Thiago Motta non è un grande allenatore”: demolito in diretta

Thiago Motta nel mirino dopo l’ennesimo pareggio della Juventus, dichiarazioni in diretta che mettono sotto accusa il tecnico bianconero

Lunedì amaro per la Juventus, che proprio nel finale, a Lecce, si è vista sfilare dalle mani una vittoria che sarebbe stata preziosissima per rimanere in scia al gruppo di testa. Invece, i bianconeri hanno subito il pari di Rebic in pieno recupero e inanellato l’ottavo pareggio su quattordici gare di campionato, che in questo momento li condanna al -6 dal Napoli capolista.

Andamento lento per la squadra di Thiago Motta, che di certo merita non poche attenuanti vista la situazione che sta vivendo in questo momento dal punto di vista degli infortunati. Pur riconoscendo questa criticità e le limitazioni alle scelte dell’allenatore, però, va sottolineato come sia una Juventus che fatica ad accelerare con decisione e che non sa ancora gestire con la giusta lucidità i momenti della partita. La testimonianza arriva dal modo in cui, quasi in ripartenza, è stato subito il gol del pari del Lecce. Ed ecco perché il giorno dopo le critiche all’allenatore non mancano di certo.

Juventus, Zazzaroni inchioda Thiago Motta ma anche Giuntoli: tutti gli errori dei bianconeri

Tra le voci più polemiche, c’è quella del direttore del ‘Corriere dello Sport’, Ivan Zazzaroni, che nel corso del suo intervento a ‘Pressing’, su ‘Mediaset’, dopo la partita ha spiegato perché secondo lui a Thiago Motta manchi ancora qualcosa per essere considerato un allenatore top.

“Non mi piace questo atteggiamento secondo cui pare che a Torino sia arrivato il Messia – ha dichiarato – Thiago Motta non è il Messia, è un buon allenatore, ha tutto quello che serve per diventare un grandissimo allenatore, ma ad oggi, semplicemente, non lo è. Voglio dargli tutto il tempo che gli serve per diventarlo, ma dovrà prima riuscirci”. Da parte del giornalista, ce n’è, poi, anche sulle scelte di mercato di Giuntoli: “La mancata profondità della rosa è figlia delle scelte iniziali. Hanno dovuto ricostruire il centrocampo, ma hanno rischiato moltissimo in difesa e in attacco, non facendo lì quello che sarebbe servito. Hanno comprato Douglas Luiz per 50 milioni e oggi il brasiliano è al bar…”.