Thiago Motta e la conferma su Zirkzee: messaggio chiaro a Giuntoli

La Juventus perde altri due punti preziosi a Lecce senza mezza squadra: l’olandese resta nei desideri del tecnico per il mercato di gennaio

La Juventus impatta anche a Lecce: solo 1-1 per i bianconeri di Thiago Motta al ‘Via del Mare’ nel posticipo del campionato di Serie A.

Bianconeri decimati dalla assenze e che non hanno sfruttato il vantaggio a metà ripresa firmato da Cambiaso, successivamente protagonista in negativo nel recupero con la palla persa che ha portato alla ripartenza fatale e il pareggio della bestia nera Rebic. Il croato ancora in gol contro la ‘Vecchia Signora’ dopo essere subentrato dalla panchina, con la mossa vincente di Giampaolo che ha stoppato la corsa verso il vertice della Juve.

Altri due punti persi per strada per Thiago Motta, con squadra e allenatore contestati a fine partita dagli ultras bianconeri nel settore ospiti. Le numerose assenze solo in parte giustificano un secondo tempo deludente da parte di Koopmeiners e compagni, che a inizio partita avevano centrato due legni con Thuram e il sempre frizzante Conceicao.

Calciomercato Juventus, Motta sul colpo in attacco a gennaio: “Sintonia totale con la società”

Thiago Motta senza nove elementi per la trasferta in Salento e soprattutto senza attaccanti di ruolo, considerando anche l’assenza di Vlahovic oltre ai lungodegenti Milik e Nico Gonzalez.

L’allenatore italo-brasiliano ha schierato ancora Weah da falso nueve, con il figlio d’arte che non ha convinto però da centravanti come successo in Champions League sul campo dell’Aston Villa. In vista della delicata sfida dell’Allianz Stadium di sabato pomeriggio contro il Bologna, alla prima da ex, Motta spera di riavere in discrete condizioni Vlahovic e di poterlo utilizzare almeno per uno spezzone di gara. Intanto impazza il mercato e la ricerca di rinforzi per il Dt Giuntoli, che prima di affondare il colpo per una nuova punta vuole valutare insieme al tecnico lo stato di forma al rientro di Milik, atteso in campo a fine dicembre.

Zirkzee però resta il sogno di Thiago Motta, con l’olandese titolare e a segno domenica nel match contro l’Everton nella prima vittoria di Amorim sulla panchina del Manchester United: “Il mercato si aprirà a gennaio e siamo in sintonia totale con la società – conferma Motta in conferenza stampa dopo la sfida con il Lecce – Sono felicissimo con i giocatori che ho a disposizione e spero che gli infortunati possano tornare il prima possibile per dare una mano alla squadra”. Idee chiare per la finestra invernale: la Juve necessità di almeno un paio di colpi tra difesa e attacco.