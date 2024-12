Marotta punta la Champions: “L’Inter deve ambire sempre a grandi traguardi” – Calciomercato.it

Il presidente dell’Inter ha parlato a margine della premiazione del Gran Galà del Calcio: dal malore di Bove ai temi più legati al campo

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato a margine della premiazione al Gran Galà del Calcio.

Tanti i temi toccati dal numero uno della società nerazzurra, partendo dal malore che ha colto Edoardo Bove durante la sfida Fiorentina-Inter: “È stato un momento di grande ansia, fortunatamente non drammatico fino in fondo. Le notizie che arrivavano piano piano ci confortavano. Lo stato d’animo era di grande preoccupazione ed era comprensibile non continuare la partita. Speriamo di poter catalogare questo episodio, seppur drammatico, in modo da un certo punto di vista fortunato”.

OBIETTIVI – “Abbiamo un ruolino di marcia soddisfacente, in questo momento stiamo partecipando nel migliore dei modi a due competizioni, che sono il campionato e la Champions. Tra poco entreranno in gioco anche la Coppa Italia e la Supercoppa e sappiamo che come Inter dobbiamo cercare di ottenere sempre il massimo come stiamo facendo”.

Inter, Marotta e la Champions: “Consapevoli della nostra forza”

CHAMPIONS – “Nel Dna di un grande club c’è sempre la volontà di ambiare a grandi traguardi. Piano piano abbiamo risalito la china dopo un periodo di offuscamento, siamo arrivati in finale due anni fa e abbiamo cercato di vincerla, facendo comunque una bellissima esperienza e che ci è servita negli anni successivi. Non nascondo di vivere la Champions come un fenomeno che ci possa portare molto in alto. Siamo consapevoli delle nostre capacità e nella nostra forza”