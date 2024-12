La Juventus non sa vincere: prima contestazione per Thiago Motta

Rabbia e delusione dopo il pareggio nel recupero in casa del Lecce: Juve contestata al Via del Mare

La Juventus spreca il vantaggio firmato da Cambiaso (con la deviazione decisiva di Gaspar), lasciano due punti preziosissimi sul campo del Lecce nel posticipo del Via del Mare.

Ancora un’occasione sprecata per i bianconeri, che al netto delle numerose assenze e della rosa ridotta all’osso, non è riuscita a blindare il risultato e nel recupero è stata beffata dal guizzo della bestia nera Rebic, ancora in gol contro la ‘Vecchia Signora’ dopo i dispiaceri inflitti alla Juve con la maglia del Milan. Squadra stanca e in affanno nel finale, con Cambiaso croce e delizia per Thiago Motta: da una sua palla persa, la ripartenza decisiva dei salentini padroni di casa e la combinazione Krstovic-Rebic che ha portato appunto all’1-1 finale al terzo minuto di recupero della formazione di Giampaolo.

Juve, ancora un pareggio a Lecce: la rabbia dei tifosi al Via del Mare

Un pareggio che sa di sconfitta per la Juventus, che aveva l’occasione per riportarsi sotto rispetto alle concorrenti dopo il ko della Lazio a Parma e il rinvio della sfida tra Fiorentina e Inter. Nulla da fare però per i bianconeri, che conservano l’imbattibilità ma sono afflitti da pareggite visto l’ottavo pareggio collezionato su 14 gare di campionato.

Un ritmo certamente non da scudetto, con il Napoli lontano adesso sei punti in vetta alla classifica. Con questo ritmo però la Juve rischia anche il piazzamento in Champions League a fine stagione, visto l’attuale sesto posto. Le assenze pesano, ma la squadra vista al Via del Mare non ha convinto specialmente nel secondo tempo. I tifosi iniziano così a spazientirsi e dagli spalti arriva la prima contestazione per la gestione targata Thiago Motta. Succede al fischio finale del match di Lecce, con il malumore latente della curva bianconera nel settore ospiti: “Tirate fuori i co…”, il coro verso i giocatori che si erano avvicinati allo spicchio riservato agli ultras della Juve arrivati in Salento.

Locatelli e compagni hanno all’inizio applaudito verso gli spalti, poi a testa bassa hanno lasciato delusi il terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi. Juventus inceppata e prime grane per Motta in attesa della fondamentale sfida contro l’ex Bologna di sabato pomeriggio all’Allianz Stadium.