Va via gratis senza rinnovo: Theo Hernandez ai saluti

Dopo le voci sul suo possibile addio della scorsa estate, l’esterno rossonero torna ad essere un nome caldo in uscita

Sono fermi da tempo in casa Milan i dialoghi per quanto riguarda il rinnovo di Theo Hernandez. L’ultimo prolungamento siglato dal terzino francese risale al febbraio 2022 e l’attuale contratto andrà in scadenza nel giugno 2026. Ciò significa che, qualora i rossoneri non trovassero un accordo entro il termine di questa stagione, l’ipotesi addio inizierebbe a prendere nuovamente quota.

Come raccontato da tempo, l’entourage di Theo Hernandez non ha ancora ricevuto una proposta per il rinnovo da parte del Milan. Sulle sue tracce, la scorsa estate si era fatto avanti il Bayern Monaco alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Un corteggiamento che potrebbe ripresentarsi da qui a pochi mesi, di fronte ad una situazione molto delicata in casa dei tedeschi. Come riportato da ‘Sky Sport Deutschland’, infatti, vanno avanti senza sosta i tentativi da parte del club bavarese per convincere Alphonso Davies a rinnovare il suo contratto in scadenza e non lasciare quindi a costo zero a fine anno.

Le ripetute offerte per il rinnovo da parte del Bayern Monaco, però, si scontrano con l’interesse di vecchia data da parte del Real Madrid nei confronti del forte laterale canadese. In Spagna considerano Davies promesso sposo dei ‘blancos’, come successore di Ferland Mendy per la corsia di sinistra. Davanti a questo scenario, ecco che il nome di Theo Hernandez tornerebbe di moda come ipotesi per la prossima estate. Non a caso, quello del francese è il primo profilo indicato dai media tedeschi come possibile sostituto in caso di addio a costo zero di Alphonso Davies. David Raum, esterno tedesco del Lipsia, è invece il secondo nome sull’elenco dei bavaresi.

Calciomercato Milan, futuro incerto per Theo Hernandez

Davanti ad un probabile nuovo assalto del Bayern Monaco e con un contratto in scadenza nel giugno 2026, Theo Hernandez potrebbe seriamente salutare il Milan.

Lo stesso club rossonero, nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo per il prolungamento del terzino francese entro la fine di questa stagione, avrà tutto l’interesse a cercare di trovare una soluzione in uscita per monetizzare la cessione dell’ex Real Madrid. Questo perché, entrando nell’ultimo anno di contratto, il Milan rischierebbe altrimenti di perdere Theo Hernandez a zero un anno più tardi. Una situazione che rimane aperta a qualsiasi scenario, nella quale saranno determinanti il tempismo e la programmazione dei rossoneri.