Portano Reijnders via dal Milan: nuovo blitz da 60 milioni

Il ribaltone di mercato che, se confermato, potrebbe spaventare non poco i rossoneri. Ecco cosa sta succedendo

La ricerca della continuità a lungo agognata in questo primo scorcio di stagione passa anche dai successi, come quello di ieri maturato contro l’Empoli, nel quale un Milan attento e sempre in partita ha avuto sempre in pugno i ritmi dell’incontro. Sono tante le buone notizie di cui Paulo Fonseca può far tesoro grazie al confronto contro i toscani, che messo nuovamente in luce un Tijani Reijnders in versione scintillante.

Con i due gol messi a segno ieri sera, il gioiello olandese ha portato a sei il bottino di reti stagionale. In un crescendo di tecnica e qualità, l’ex Az Alkmaar ha preso letteralmente in mano le redini del gioco. Dando sempre l’impressione di saper fare la cosa giusta al momento giusto, Reijnders ha alzato in modo importante l’asticella, cominciando ad alimentare anche l’interesse di diversi club europei. Dopo il Manchester City, infatti, anche l’Arsenal avrebbe cominciato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Dall’Inghilterra, intanto, trapelano ulteriori novità a riguardo.

Calciomercato Milan, l’Arsenal non molla Reijnders: lo scenario

Come evidenziato da ‘Team Talk’, il giornalista di Sky Sports – Alan Smith – si è soffermato a parlare proprio del futuro di Reijnders che, a suo dire, il Milan valuterebbe 60 milioni di euro. Su input di Arteta, infatti, i londinesi hanno cominciato a tastare il terreno per rinforzare un reparto del quale il tecnico dei Gunners ha bocciato una parte dei suoi attuali interpreti.

Di seguito l’intervento di Smith in questione: “Credo che Arteta stia prendendo in considerazione Reijnders perché calciatori come Thomas Partey non sembrano più in grado di svolgere quelle mansioni che prima svolgevano da un punto di vista atletico. L’Arsenal ha investito molti fondi ma in caso di opportunità economiche, vorrebbero continuare a migliorare la squadra”. Staremo a vedere se – nel medio-lungo periodo – i londinesi riusciranno a ritagliarsi margini di manovra importanti pr affondare il colpo. Il Milan, intanto, si gode uno dei suoi gioielli più fulgidi.