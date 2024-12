Messaggio alla Juve e dietrofront: hanno ‘chiamato’ Pogba

La Juventus tarda a sbloccare la gara al Via del Mare di Lecce, ma uno su tutti delude i tifosi bianconeri: il nuovo acquisto di Giuntoli e Motta indispettisce tutti

Il Polpo Paul è diventato protagonista di un siparietto con Allegri, seduto in tribuna per gustarsi Tottenham-Roma. Il mister ha ricevuto un cellulare e in videochiamata c’era proprio l’ex centrocampista della Juventus, fresco di rescissione.

Il ritorno alla Juve non è stato come quello sperato. Pogba è stato vittima di un lungo infortunio, ha dovuto lottare contro problemi extra-calcistici legati alla sua famiglia ed è stato persino sospeso fino a gennaio 2025 perché positivo alla DHEA dopo un controllo antidoping. Eppure, nel cuore dei tifosi bianconeri resta un grande rimpianto, perché il francese avrebbe potuto dare qualcosa che altri giocatori della rosa non posseggono: qualità e quantità. Addirittura, durante Lecce-Juventus, i tifosi hanno invocato Pogba, perché delusi dalle prestazioni del nuovo acquisto di Giuntoli.

Lecce-Juve, Koopmeiners deludente

Arrivato con i fari puntati, anche per il modo con cui ha lasciato l’Atalanta, Teun Koopmeiners non è ancora entrato nelle grazie dei tifosi bianconeri. Fino a questo momento ha avuto un impatto poco decisivo. Ma a dire la verità, questa Juventus fatica ad ingranare e ancora non convince a pieno. E’ solo il primo anno di Thiago Motta, c’è una ricostruzione in atto dopo tre stagioni con Allegri. Non è semplice.

Il valore di mercato dell’olandese, però, è stato oggetto di discussione già in estate, nonostante venisse da una buonissima annata. Koopmeiners avrebbe dovuto rispettare le attese, acquistato quasi per sessanta milioni. Insomma, ci si aspetta una prestazione da calciatore importante.

Koopmeiners ad oggi è una enorme delusione. Va ammesso tranquillamente. — Camarda Harris (B.) (@StanisLaRochele) December 1, 2024

Qualcuno rimpiange persino la scelta di svincolare Pogba, che avrebbe certamente fatto comodo. “Paul anche da fermo vale 60 Koopmeiners”

Per vedere #Koopmeiners giocare in infradito avrei risparmiato 60mln e provato a recuperare #Pogba Che anche da fermo vale 60 Koop #LecceJuventus — Marcello (@Marcello1358901) December 1, 2024

Poi c’è chi si lamenta con la dirigenza, che vorrà escludere dal progetto Fagioli cedendolo già dalla prossima sessione invernale. Infatti, il giovane centrocampista è entrato nel mirino del Marsiglia di De Zerbi e il Napoli di Conte.