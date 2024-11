Un altro top club per Pogba: hanno già deciso

Dopo l’addio alla Juventus spunta un altro top club per Paul Pogba. La società ha già deciso sul centrocampista francese, gli aggiornamenti

È già iniziato il conto alla rovescia per Paul Pogba ed il suo ritorno in campo dopo la squalifica per doping. Il centrocampista francese, appena salutato dalla Juventus, è al lavoro con il suo entourage per trovare una nuova squadra.

“Attendo con ansia il prossimo capitolo della mia carriera e non vedo l’ora di scendere in campo con il mio prossimo club”, ha annunciato Pogba nel suo messaggio di addio alla Juventus. Il francese scalpita e si sente già pronto per tornare ad altissimo livello: “Sarà un nuovo Pogba: più affamato, più saggio e più forte. Mi sono allenato da solo con i preparatori in questo anno e sono pronto a tornare alla normalità nel 2025. Ho soltanto un desiderio: giocare a calcio. Mi sono sentito come un leone in gabbia. A un certo punto volevo andare via dall’Italia con la famiglia perché mi faceva troppo male al cuore questa situazione”.

Il capitolo Juventus è definitivamente chiuso per l’ex Manchester United, che starebbe cercando ora un nuovo top club europeo. L’ultima indiscrezione sul suo futuro arriva dalla Spagna.

Calciomercato, Pogba si offre all’Atletico Madrid: la risposta dei Colchoneros

Secondo quanto riferito da ‘elnacional.cat’, Paul Pogba ed il suo entourage si sarebbero offerti anche all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Il tentativo del francese, però, sarebbe stato rispedito al mittente.

I ‘Colchoneros’ avrebbero rifiutato Pogba e si sarebbero detti non interessati alla sua firma a parametro zero, come riportato dal portale spagnolo. Per il centrocampista, a pochi mesi dal ritorno in campo, arriva così un altro no che lo allontana ulteriormente dalla permanenza in Europa. Le destinazioni più probabili, infatti, rimangono gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita: MLS e Saudi Pro League sono in agguato per convincere l’ex Juventus.