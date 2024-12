Inizio di stagione horror: esonero UFFICIALE – Calciomercato.it

Il comunicato del club ha fugato anche gli ultimi dubbi: il tecnico è stato sollevato dal suo incarico

Il tempo degli esperimenti è ormai scaduto. Con i vari campionati entrati ormai da mesi definitivamente nel vivo, i margini di errori si sono assottigliati in maniera importante. L’ultima sconfitta – sotto questo punto di vista – si è rivelata assolutamente fatale. Il poker con il quale la big ha passeggiato sui ‘resti’ di una squadra apparsa inerme e priva di reazione ha portato all’inevitabile cambio di guida tecnica.

Ne sa qualcosa Paulo Pezzolano, esonerato ufficialmente dal Real Valladolid. È stato lo stesso club iberico a renderlo noto, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “Le strade del Real Valladolid e di Paulo Pezzolano si separano. L’allenatore uruguaiano non resterà al Pucela dopo 70 partite ufficiali in tre stagioni, nelle quali ha ottenuto la promozione l’anno scorso. Il Club ringrazia Pezzolano per la sua prestazione da Blanquivioleta, augurandogli allo stesso tempo buona fortuna per la sua nuova tappa personale e professionale”.

Per il tecnico uruguaiano, dunque, si è rivelato fatale la disastrosa casalinga patita contro l’Atletico Madrid, con i Colchoneros capaci di imporsi con una roboante manita. Ultimo in classifica con i suoi nove punti conquistati nelle prime quattordici uscite ufficiali, il Real Valladolid ha raccolto soltanto un punto nelle ultime cinque giornate di Liga. Con l’intento di provare a dare la sterzata decisiva ad una stagione che definire complicata sarebbe solo un eufemismo, la proprietà ha deciso dunque di optare per il cambio in panchina. Vi fornire ulteriori ragguagli nel momento in cui trapelerà anche il nome del successore di Pezzolano.