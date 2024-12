Donnarumma e Verratti, Marotta dice tutto: la verità del presidente dell’Inter

Il numero uno del club nerazzurro parla prima della partita contro la Fiorentina e commenta anche le voci sui due calciatori

Dallo scudetto al calciomercato: Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di ‘Sky’ per parlare qualche minuto prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Inter.

Il presidente nerazzurro ha iniziato parlando della partita: “Non direi partita scudetto, alla fine emergeranno dei valori: questa è l’analisi più appropriata. I punti sono importanti ed è un test che ci farà misurare con una squadra che è meritatamente seconda in classifica. Una partita che è un test per capire dove siamo e dove possiamo arrivare, nonostante abbiamo qualche infortunio importante”.

Sempre sul campionato, Marotta risponde così a chi gli parla dell’Inter come favorita scudetto: “Rappresento un grande club e quindi sei definito favorito. Poi siamo campioni in carica: siamo consapevoli di essere, ma anche che ci sono avversari agguerriti come il Napoli. Il bello della Serie A è che ci sono, al momento, diverse squadre che possono aspirare al titolo. Noi proveremo a conquistarlo e a lottare fino alla fine”.

Calciomercato Inter, Donnarumma e Verratti: Marotta non dice no

Dal campo al mercato, Marotta non si sottrae alle domande su Donnarumma e Verratti. Entrambi sono stati accostati ai nerazzurri negli ultimi giorni e il presidente dell’Inter non chiude la porta.

“È consuetudine che i grandi club siano accostati a calciatori vicini allo svincolo. La nostra rosa è competitiva e non c’è particolare ansia per colmare dei buchi. La nostra attività p sondare sempre ipotesi di mercato congeniali al nostro modello. Ci muoviamo noi, come si muovono altre squadre. Da qui a dire che stiamo negoziando qualcosa, no i sicuro”.

Per Donnarumma all’Inter il grande ostacolo è l’ingaggio, mentre per profilo ed età il 26enne è perfettamente in linea con la strategia di Oaktree che non vuole più puntare su ultratrentenni.