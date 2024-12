DIRETTA Serie A, Lecce-Juventus: le formazioni ufficiali LIVE

La sfida tra giallorossi e bianconeri chiude il programma domenicale della quattordicesima giornata di Serie A

Il quattordicesimo turno di campionato è pronto ad emettere il suo penultimo verdetto, in attesa di Roma-Atalanta, in programma lunedì sera alle 20.45. Allo “Stadio via del Mare” Lecce-Juventus chiuderà il palinsesto domenicale di questa giornata. Reduce da due 0-0 consecutivi contro Milan e Aston Villa, la squadra bianconera resta une delle migliori difese europee, ma ha bisogno di una maggiore prolificità in attacco per rimanere attaccata al treno scudetto.

Già in piena emergenza, dopo la trasferta di Champions League Thiago Motta ha perso anche Savona, portando a nove il numero degli assenti per la trasferta in terra salentina. Galvanizzata dalla vittoria in casa del Venezia all’esordio di Marco Giampaolo in panchina, la squadra giallorossa va a caccia di punti importanti nella corsa salvezza. I padroni di casa proveranno ad approfittare del pari tra Como e Monza per mettere ancora più distanza tra loro e la zona retrocessione.

Negli ultimi cinque scontri diretti disputati in Puglia, la Juve ha collezionato tre vittorie e un pareggio, mentre l’ultimo successo dei salentini risale al 22 febbraio del 2011 (2-0). Calciomercato.it seguirà la partita delle 20.45 in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lecce-Juventus

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente. All. Giampaolo

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** 32 punti, Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio** 28, Juventus 25, Milan 22, Bologna* 21, Udinese** 17, Empoli** 16, Torino** e Parma** 15, Cagliari** e Genoa** 14, Roma 13, Lecce e Verona** 12, Como** 11, Monza** 10, Venezia 8** * una partita in meno ** una partita in più