Triplo infortunio, sono tutti a rischio per la Juventus

Brutte notizie in vista della partita con la Juventus: l’esperto giocatore dovrà quasi certamente saltare il match con i bianconeri

Grave infortunio in seguito allo scontro di gioco: la sostituzione è stata inevitabile, difficilmente recupererà in tempo utile per la partita con la Juventus.

Un altro infortunio in questo campionato di Serie A. Un altro giocatore è stato costretto a fermarsi a causa di un problema fisico anche se – in questo caso – non si può ricondurre l’infortunio a uno sforzo eccessivo. Sta di fatto che il giocatore, tra i punti fermi della sua squadra, resta seriamente di non riuscire a recuperare in tempo utile per la prossima partita con la Juventus.

Insomma, tecnico rischia di dover affrontare la squadra di Thiago Motta senza un giocatore importante nell’economia della squadra, anche se lo staff medico proverà a fargli recuperare la condizione in tempo utile per il match con bianconeri.

Doppio infortunio, sono a rischio per la Juventus

A fermarsi, questa volta, è Lorenzo De Silvestri, esperto laterale difensivo in forza al Bologna che prima della partita di campionato contro il Venezia è stato premiato dal presidente Joey Saputo il quale ha consegnato all’ex Lazio una targa per aver raggiunto il traguardo delle cento presenze con la maglia rossoblu.

Nei primi minuti del secondo tempo l’eserto laterale ex Lazio si è accasciato dolorante a terra dopo uno scontro fortuito con l’attaccante avversario Gaetano Oristanio. Una botta particolarmente forte alla caviglia per il giocatore classe ’88 che ha provato a rialzarsi, ma è stato sostituito da Vincenzo Italiano che al suo posto ha dovuto inserire Holm.

Il numero 29 della compagine rossoblu sarebbe stato fermato da un trauma di natura contusivo a carico del tendine d’Achille destro. Lo staff medico valuterà le condizioni del giocatore nei prossimi giorni, ma Lorenzo De Silvestri rischia concretamente di non poter essere in campo la prossima settimana, quando la squadra di Vincenzo Italiano farà visita alla Juventus del grande ex Thiago Motta.

A proposito, in occasione del match del Dall’Ara tra Bologna e Venezia si è fermato anche l’attaccante arancioneroverde John Yeboah, dolorante dopo uno scontro di gioco con Ndoye. L’ex Wolfsburg era entrato al posto di Duncan, anch’egli acciaccato, ma ha dovuto alzare bandiera bianca e chiedere il cambio poco più di 20 minuti dopo il suo ingresso in campo: il Venezia affronterà la Juventus il 14 dicembre, da capire se con Duncan e Yeboah a disposizione.