Ndoye e Orsolini stendono il Venezia: il Bologna torna a correre

Il Bologna strapazza il Venezia nella terza sfida del sabato: Ndoye grande protagonista della serata

Dopo due sconfitte di fila tra campionato e Champions League, il Bologna torna al successo battendo il Venezia al Dall’Ara.

Il Bologna dà subito l’impressione di poter controllare la partita e dopo 21′ sblocca il risultato. Lo fa con il primo gol stagionale di Ndoye, bravo a trasformare un calcio di rigore concesso dopo revisione al Var per un fallo di Haps ai danni dello stesso Ndoye. La partita prosegue con qualche occasione per il Venezia in una serata praticamente dominata dal Bologna.

Il raddoppio rossoblu arriva nel secondo tempo, con un Venezia praticamente sparito dal campo. Gol che arriva ancora su calcio di rigore, questa volta trasformato da Riccardo Orsolini dopo un intervento falloso di Idzes su Dallinga.

Bologna-Venezia: cronaca, tabellino e classifica

Il numero 10 rossoblu è ancora protagonista al 71′, praticamente due minuti dopo, quando riceve palla, si allarga e serve al centro Ndoye che con un tocco preciso insacca per il terzo gol della serata.

Bologna-Venezia 3-0

Bologna: Skorupski; De Silvestri (dal 5′ st Holm), Beukema, Lucumi, Miranda, Freuler, Moro, Ndoye (dal 39′ st Dominguez), Odgaard (dal 39′ st Urbanski), Karlsson (dal 19′ st Orsolini), Castro (dal 19′ st Dallinga) Allenatore: Italiano.

Venezia: Stankovic; Idzes, Svoboda Sverko (dal 30′ st Altare), Candela., Duncan. (dal 7′ st Yeboah, dal 30′ st Crnigoj), Nicolussi Caviglia, Haps (dal 1′ st Ellertsson), Oristanio, Busio, Pohjanpalo (dal 42′ st Raimondo). Di Francesco.

Gol: 21′ rig. e 71′ Ndoye, 69′ rig. Orsolini.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 29 punti, Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio 28, Juventus 25, Milan* 22, Bologna* 21, Udinese 17, Empoli** 16, Torino 15, Cagliari** 14, Roma 13, Lecce, Parma e Verona** 12, Genoa e Como** 11, Monza** 10, Venezia 8**

*una partita in meno

**una partita in più