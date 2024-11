DIRETTA Serie A, Bologna-Venezia: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e gli arancioneroverdi di Di Francesco in tempo reale

Il Bologna ospita il Venezia in Emilia nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che vengono da una sconfitta che sarà diretta dall’arbitro Massimi della sezione di Termoli.

Reduci dalla sconfitta contro il Lille che potrebbe aver compromesso definitivamente il cammino in Champions League, i rossoblu di Vincenzo Italiano vogliono rialzare la testa entro i confini nazionali. Privi dello squalificato Pobega, espulso la settimana scorsa nel ko contro la Lazio, servono tre punti per riavvicinarsi alla zona della classifica che vale i posti nelle coppe europee. Per gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco, la cui panchina è in bilico, è l’occasione per centrare il primo successo in trasferta e abbandonare l’ultima posizione in graduatoria. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, così come in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale a tre anni fa esatti, quando i lagunari si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Okereke. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ tra Bologna e Venezia live in tempo reale.

Probabili formazioni Bologna-Venezia

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro. All. Italiano

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: