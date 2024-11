Salta Milan-Empoli: Fonseca perde l’attaccante

Il giocatore non prenderà parte al match di Serie A, di San Siro, valevole per la quattordicesima giornata. Ecco il motivo del forfait

Sono appena uscite le formazioni ufficiali di Milan-Empoli. Il calciatore, come appreso da Calciomercato.it, è out per un attacco febbrile e non prenderà parte alla partita di San Siro.

A dare forfait è Noah Okafor, che era destinato a sedere in panchina, dopo la deludente trasferta in Slovacchia. Lo svizzero, dunque, non potrà  riscattare la prova di martedì sera in Champions League. Il giocatore in quella occasione si era reso protagonista di una prestazione davvero da dimenticare, tanto da indurre il tecnico portoghese, a mandare a scaldare Rafa Leao già a metà del primo tempo. La sostituzione è poi arrivata all’intervallo. Una sostituzione che chiaramente sa di bocciatura pesante.

E dire che Noah Okafor era riuscito a diventare titolare, scalzando il numero dieci portoghese. Ma lo svizzero, adesso, sta davvero vivendo un periodo complicato. Prima della trasferta in Slovacchia, infatti, si era messo in mostra – in maniera negativa – a Cagliari, in occasione del gol dei padroni di casa che aveva fissato il risultato sul 3 a 3. In quella circostanza l’ex Salisburgo non aveva seguito Zappa, lasciandolo libero di calciare indisturbato.

Okafor sotto osservazione: servono risposte per non perdere il Milan

Per Noah Okafor potrebbe adesso esserci la possibilità di giocare contro il Sassuolo in Coppa Italia. La sfida è in programma martedì sera a San Siro.

Tutto dipenderà , chiaramente, dalle sue condizioni fisiche: se dovesse recuperare, dalla febbre, Fonseca lo manderà certamente in campo, anche perché venerdì poi ci sarà il match contro l‘Atalanta, in cui torneranno i titolari.

Okafor deve provare a sfruttare in pieno ogni occasione che gli verrà concessa per tenersi stretto il Milan. Una cessione nel 2025, d’altronde, non si può escludere. Servono risposte importanti, servono prestazioni robuste, diverse da quelle di Bratislava. In caso contrario attenzione alla Premier League, dove potrebbe trasferirsi per 15/20 milioni di euro. E’ questa la valutazione che ne fa il Milan.