PAGELLE E TABELLINO MILAN-EMPOLI 3-0, Fofana e Reijnders al top: muscoli, fosforo e gol per il Diavolo

Le pagelle e il tabellino del match di Serie A, valevole per la quattordicesima giornata . Ecco i migliori e i peggiori di San Siro

Tutto facile per il Milan di Paulo Fonseca, che batte l’Empoli con un netto 3 a 0. I rossoneri la sbloccano subito, ritrovando il gol di Morata.

Poi sale in cattedra Tijjani Reijnders che realizza una doppietta, salendo a quota sei gol in stagione

Ecco i voti:

MILAN

Maignan s.v.

E. Royal 6,5

Gabbia 6,5 – Dal 74′ Pavlovic s.v.

Thiaw 6,5

Hernández 6

Fofana 7,5 – Dal 74′ Loftus-Cheek s.v.

TOP Reijnders 8 – Centrocampista totale, che quando trova campo davanti a se diventa devastante. Lo scorso anno si diceva che gli mancasse solo il gol, in questa stagione lo ha trovato e come. Sono già sei, infatti, i centri, tre in Serie A e tre in Champions League. Stasera, come gli capita quasi sempre, è utile in entrambe le fasi.

Musah 6 – Dal 74′ Chukwueze s.v

FLOP Pulisic 6 – In un match gestito dall’inizio alla fine dal Milan, non ci sono insufficienze e non è certamente bocciato nemmeno l’americano, ma stasera non convince in pieno. Nel primo tempo appare egoista in un paio di circostanza, quando calcia verso la porta invece di serve i compagni meglio piazzati. Nessuno si scandalizzerà se diciamo che ci ha abituato a prestazioni decisamente diverse.

Leao 6,5 – Dall’84’ Camarda s.v.

Morata 7 – Dall’80’ Abraham s.v.

All. Fonseca 7

EMPOLI

Vásquez 6

Goglichidze 5 – Dal 70′ Marianucci s.v.

Ismajli 4,5

Viti 5

Gyasi 5

Anjorin 5,5 – Dal 65′ Esposito 5,5

Henderson 4,5

Maleh 5,5

Pezzella 5 Dal 45′ Cacace 6

Colombo 5 – Dal 45′ Solbakken 5

Pellegri 4,5 – Dal 75′ Ekong s.v.

All. D’Aversa 5

TABELLINO

MILAN-EMPOLI 2-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano, Tomori; Loftus-Cheek; Abraham, Camarda, Chukwueze. All.: Fonseca.

EMPOLI (3-5-2): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Maleh, Pezzella; Colombo, Pellegri. A disp.: Perisan, Seghetti; Bembnista, Cacace, Marianucci, Sambia, Tosto; Bacci, Belardinelli; Ekong, Esposito, Konaté, Solbakken. All.: D’Aversa.

GOL: 19′ Morata (M), 43′ Reijnders (M)

AMMONITI: 24′ Gabbia (M), 34′ Colombo (E), 57′ Musah (M), 66′ Henderson (E)

ESPULSI:

Arbitro: Dionisi di L’Aquila.